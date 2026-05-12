بسبب غلاء الوقود.. نمو قياسي لمبيعات السيارات الكهربائية المستعملة ببريطانيا

Advertisement

أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة في إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الأول من العام الحالي.وذكرت رابطة مصنعي وتجار السيارات أنه تم تسجيل بيع 86.9 ألف سيارة كهربائية مستعملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 32% عن الفترة نفسها من العام الماضي.وأشارت البريطانية (بي إيه ميديا) إلى وصول حصة السيارات الكهربائية كليا من سوق السيارات البريطانية إلى 4.3% وهو رقم قياسي لها.وقالت رابطة مصنعي وتجار السيارات إن هذه الأرقام نتيجة زيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتخفيضات الأسعار والحوافز الحكومية لشراء السيارات الكهربائية الجديدة، وفق ما نقلته وكالة (د.ب.أ).في الوقت نفسه شهدت سوق السيارات المستعملة في بريطانيا استقرارا واضحا خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تراجع المبيعات بنسبة 0.2% فقط إلى نحو 2.16 مليون سيارة فقط.وتراجعت مبيعات السيارات المستعملة التي تعمل بالبنزين خلال الربع الأول بنسبة 0.6% سنويا إلى نحو 1.15 مليون سيارة في حين تراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل (السولار) بنسبة 6.7% إلى نحو 629.9 ألف سيارة.التنفيذي للرابطة مايك هويز: "سوق السيارات المستعملة في بريطانيا ظلت مستقرة خلال الربع الأول، نتيجة ضعف المبيعات في مارس/آذار مقارنة بالأداء القوي لها في الشهر نفسه من 2025.. الأنباء الجيدة هي الطلب القياسي على السيارات الكهربائية المستعملة، مع نمو الخيارات المتاحة من جانب المصنعين التي تتدفق إلى سوق السيارات المستعملة".وأضاف أن "ارتفاع أسعار الوقود بسبب الصراع في ، ربما أدى إلى زيادة أكبر في الطلب، لكن للحفاظ على هذا الزخم يجب استخدام كل الأدوات المالية والسياسية المتاحة لضمان استمرار الحالة الجيدة لسوق السيارات التي تصدر صفر انبعاثات التي يمكن أن تتدفق بعد ذلك إلى سوق السيارات المستعملة".