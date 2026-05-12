|
إقتصاد
أبو شقرا: ارتفاع أسعار النفط عالمياً أدى لزيادة صفيحة البنزين بنسبة 40%
Lebanon 24
12-05-2026
|
09:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف ممثل موزعي المحروقات في
لبنان
،
فادي أبو شقرا
، عن تأثر السوق المحلية بالارتفاع الحاد في أسعار
النفط
عالمياً نتيجة الحرب بين
الولايات المتحدة
وإيران، حيث قفز سعر
البرميل
من 70 إلى 120 دولاراً.
وأوضح
أبو شقرا
أن هذا الارتفاع انعكس طرداً على سعر صفيحة البنزين التي وصلت إلى نحو 28 دولاراً، والمازوت الذي ارتفع بنسبة 70%، ما أدى إلى تراجع الطلب بنسب تصل إلى 50%.
وحذر أبو شقرا من تداعيات هذه الأزمة على القطاعات المعيشية والصناعية، مشيراً إلى تعطل بعض المصانع نتيجة ارتفاع كلفة التشغيل، تزامناً مع أعباء إضافية فرضتها تعديلات
وزارة العمل والضمان الاجتماعي
.
وبينما أكد توفر المحروقات بانتظام، لفت إلى أن ارتفاع كلفة التأمين والشحن تضاعف الأعباء على المواطن في ظل ثبات المداخيل.
فايننشال تايمز: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% لتصل إلى أكثر من 114 دولارا للبرميل
صحيفة "الغارديان": الحرب الإيرانية رفعت أسعار بعض الأدوية عالميا بنسبة تصل إلى 30%
ارتفاع في أسعار البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
إرتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة
وزراء المالية والطاقة والاقتصاد يبحثون تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط
