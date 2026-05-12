|
إقتصاد
"قطر للطاقة" توقع اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل اللاذقية
Lebanon 24
12-05-2026
|
13:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت "قطر للطاقة"
مذكرة تفاهم
مع شركتي "توتال إنرجيز" و"كونوكو فيليبس" والشركة
السورية
للبترول، للتعاون في أعمال التنقيب عن
النفط والغاز
قبالة السواحل السورية. وتهدف الاتفاقية إلى إجراء مراجعة فنية شاملة لتقييم الإمكانات الواعدة في المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض
الشام
البحري قبالة مدينة
اللاذقية
، والتي تتراوح أعماقها بين 100 و1700 متر.
وأكد
وزير الدولة
لشؤون الطاقة
القطري
، سعد بن شريده الكعبي، أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية "قطر للطاقة" للنمو الدولي واستكشاف فرص الأعمال في المنطقة.
وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي
دمشق
لإعادة بناء قطاع الطاقة واستقطاب الاستثمارات العالمية، لا سيما بعد استعادة الحكومة السيطرة على حقول رئيسية في
شمال شرق
البلاد، مثل حقلي "العمر" و"طابية"، وتوجهها نحو فتح جبهة التنقيب البحري لتعويض التراجع الحاد في الإنتاج الذي تسببت فيه سنوات الحرب.
