علي بابا ترفع رهانها على الذكاء الاصطناعي.. إنفاق ضخم يضغط الأرباح

Advertisement

وبحسب ، لم تكشف الشركة عن هدف استثماري جديد بديل للخطة التي أعلنتها في وقت سابق من العام الماضي، لكنها أوضحت أن أرباحها في الربع المنتهي في آذار تعرضت لضغوط نتيجة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية، إضافة إلى استمرار الإنفاق على قطاع "التجارة السريعة"، الذي يشمل خدمات التوصيل خلال 60 دقيقة.وجاءت الأرباح المعدلة لكل سهم إيداع أميركي عند 0.62 يوان، دون توقعات المحللين البالغة 5.79 يوان، ما دفع أسهم الشركة المدرجة في إلى التراجع بنسبة 2.3 في المئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق.التنفيذي للشركة، إيدي وو، خلال اتصال مع المحللين عقب إعلان النتائج، إن هدف علي هو الحفاظ على نمو أسرع من متوسط السوق من أجل توسيع حصتها وتعزيز موقعها القيادي، مشيراً إلى أن الهوامش الربحية تبقى في المرحلة الحالية أولوية ثانوية. كما توقع تحسناً في الهوامش الإجمالية لوحدة Alibaba Cloud خلال الربع أو الربعين المقبلين.وتستفيد علي بابا، على غرار شركات التكنولوجيا الكبرى، من الطلب المتصاعد على الذكاء الاصطناعي. فقد ارتفعت إيرادات مجموعة Cloud Intelligence بنسبة 38 في المئة على أساس سنوي إلى 41.63 مليار يوان، أي نحو 6.13 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات.وإلى جانب رهاناتها الكبيرة على المساعدات الذكية، عززت الشركة قدرات المحادثة Qwen، الذي يتيح للمستخدمين التسوّق عبر منصتي Taobao وTmall من خلال نافذة محادثة، بدلاً من التنقل بين قوائم طويلة من المنتجات.وكانت علي بابا قد فصلت في وقت سابق من هذا العام أعمال الذكاء الاصطناعي عن وحدة الحوسبة السحابية، وأسندت إلى إيدي وو قيادة مجموعة Alibaba Token Hub، في إطار سعيها إلى جعل قطاع الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على تحقيق الأرباح.وقالت الشركة إنها تستهدف تحقيق أكثر من 100 مليار دولار من الإيرادات الخارجية المجمعة من وحدتي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أوضحت أن المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل 30 في المئة من إيرادات العملاء الخارجيين في قسم السحابة.لكن هذه الاستثمارات انعكست بقوة على الأرباح. فباستثناء البنود غير المتكررة، انخفض دخل علي بابا في الربع بنسبة 99.7 في المئة، كما تراجع الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITA بنسبة 84 في المئة، وهو ما عزته الشركة إلى الاستثمار المكثف في الأعمال التكنولوجية والتجارة السريعة.وفي أعمال التجارة الإلكترونية داخل ، والتي تشمل قطاع التجارة السريعة شديد المنافسة، سجلت علي بابا إيرادات بلغت 122.22 مليار يوان، أي نحو 18 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 119.85 مليار يوان.وأكد المسؤولون التنفيذيون في الشركة ثقتهم بأن اقتصاديات وحدة التجارة السريعة ستتحول إلى الربحية بحلول نهاية السنة المالية 2027. وأشارت علي بابا إلى أن استثماراتها في هذا القطاع ساعدت خلال الربع على جذب عملاء جدد، وتعزيز تفاعل المستخدمين، وزيادة المعاملات، وتحسين قدرة التجارة الإلكترونية على تحقيق الإيرادات.أما إجمالي إيرادات الشركة، فبلغ 243.38 مليار يوان في الربع المنتهي في 31 آذار، وهو مستوى جاء أدنى قليلاً من متوسط توقعات LSEG البالغ 247.22 مليار يوان. (رويترز)