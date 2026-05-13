الذكاء الاصطناعي يدفع الأسهم الآسيوية للصعود

وصعد مؤشر "إم إس سي آي والمحيط الهادئ" بنسبة 0.4% مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق، فيما قاد مؤشر "كوسبي" في الجنوبية المكاسب بارتفاع بلغ 1.7%.كما بلغ مؤشر إقليمي لأسهم التكنولوجيا مستوى قياسياً، وارتفعت عقود "ناسداك 100" بنسبة 0.5%، وعقود "إس آند بي 500" بنسبة 0.2%، بعدما أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية عند مستويات قياسية الأربعاء.وعززت توقعات قوية من "سيسكو سيستمز" التفاؤل بقطاع التكنولوجيا، إذ قفز سهم الشركة بنسبة 18% في تداولات ما بعد الإغلاق.وحجب التفاؤل بأسهم التكنولوجيا المخاوف من التضخم، التي دفعت المستثمرين إلى المراهنة على احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.46%.في المقابل، تراجعت الأسهم قليلاً، رغم بقائها قرب أعلى مستوياتها منذ 2021، مع ترقب القمة بين الرئيس الأميركي ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.وقفز سهم "علي بابا" بأكثر من 8% في هونغ كونغ، بعد تسارع نمو إيرادات الحوسبة السحابية، فيما يواصل اليوان خارج تحقيق أفضل سلسلة مكاسب له منذ 2017.وتأتي هذه التحركات وسط بلوغ الأسهم العالمية مستويات قياسية، بدعم من أرباح قوية للشركات وتوقعات بأن يواصل الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي دعم النمو.لكن الأسواق تترقب أيضاً التطورات الجيوسياسية، خصوصاً في ومضيق هرمز، إضافة إلى نتائج قمة ترمب وشي، وسط مخاوف من أن تبقي حرب التضخم مرتفعاً وتضغط على الاقتصاد العالمي.وحذر محللون من أن المستثمرين قد يبالغون في تسعير الأجواء الإيجابية لقمة بكين، إذ إن أي خلاف تجاري أو جيوسياسي بين الزعيمين قد يشكل ضربة لمعنويات الأسواق.وفي أسواق الطاقة، واصل خام "برنت" تراجعه إلى 105.30 دولار للبرميل، فيما استقر الدولار تقريباً بعد مكاسب استمرت 3 أيام.وتزامن ذلك مع بيانات تضخم أميركية أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في نيسان بأسرع وتيرة منذ 2022، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة وتكاليف النقل، ما زاد رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية.وفي ، قفزت أرباح شركات "إس آند بي 500" في الربع الأول بنسبة 27% حتى الآن، متجاوزة توقعات المحللين، بينما يتوقع استراتيجيو "مورغان ستانلي" استمرار صعود الأسهم الأميركية بدعم من الأرباح وقوة الاقتصاد. (بلومبرغ)