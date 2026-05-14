تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

وسط قمة ترامب-شي.. هذه آخر أرقام الذهب والفضة

Lebanon 24
14-05-2026 | 03:02
A-
A+
وسط قمة ترامب-شي.. هذه آخر أرقام الذهب والفضة
وسط قمة ترامب-شي.. هذه آخر أرقام الذهب والفضة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات ‌بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.
Advertisement

بحلول الساعة ⁠0045 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب ‌في المعاملات الفورية 0.3 ‌بالمئة إلى 4699.87 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 4707.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة ⁠في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 87.31 دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 2151.38 دولار وزاد سعر البلاديوم 0.4 بالمئة ⁠إلى 1506.19 دولار.

ويعتزم ترامب ‌عقد سلسلة من الاجتماعات مع شي في بكين بهدف تحقيق ⁠مكاسب اقتصادية والحفاظ على هدنة تجارية هشة وبحث قضايا شائكة مثل حرب إيران.

وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وسجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها في أربع سنوات في أبريل نيسان مدفوعة ‌بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على تسارع التضخم وسط صراع الشرق الأوسط.
ووافق مجلس الشيوخ ⁠الأميركي على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي الأميركي تضخما متزايدا قد يجعل ‌من الصعب خفض أسعار الفائدة كما يطلب ترامب.

وقالت ‌سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن لصحيفة وول ستريت جورنال إنها تتوقع أن تهدأ ضغوط التضخم ‌الناجمة عن الحرب ‌مع إيران في نهاية ⁠المطاف، وإن الصدمة الحالية حجبت الأدلة على ‌أن التضخم الأساسي لا يزال في اتجاه الهبوط. (الخليج)
مواضيع ذات صلة
أسعار الذهب والفضة ترتفع.. إليكم آخر الارقام
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يتراجع في سوريا.. هذه آخر الارقام
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانات جديدة بشأن النازحين والشهداء.. هذه آخر الأرقام
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد أسعار النفط؟ هذه آخر الأرقام
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البنك المركزي

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الرئيسي

دونالد

الخليج

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:04 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:17 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:04 | 2026-05-14
Lebanon24
04:52 | 2026-05-14
Lebanon24
04:47 | 2026-05-14
Lebanon24
04:29 | 2026-05-14
Lebanon24
04:17 | 2026-05-14
Lebanon24
04:15 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24