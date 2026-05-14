وسط قمة ترامب-شي.. هذه آخر أرقام الذهب والفضة

بحلول الساعة ⁠0045 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب ‌في المعاملات الفورية 0.3 ‌بالمئة إلى 4699.87 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 4707.90 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة ⁠في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 87.31 دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 2151.38 دولار وزاد سعر البلاديوم 0.4 بالمئة ⁠إلى 1506.19 دولار.ويعتزم ‌عقد سلسلة من الاجتماعات مع شي في بكين بهدف تحقيق ⁠مكاسب اقتصادية والحفاظ على هدنة تجارية هشة وبحث قضايا شائكة مثل حرب .وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وسجلت أسعار المنتجين في أكبر زيادة لها في أربع سنوات في أبريل نيسان مدفوعة ‌بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على تسارع التضخم وسط صراع .ووافق مجلس الشيوخ ⁠الأميركي على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يواجه فيه الأميركي تضخما متزايدا قد يجعل ‌من الصعب خفض أسعار الفائدة كما يطلب ترامب.وقالت ‌سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن لصحيفة وول ستريت جورنال إنها تتوقع أن تهدأ ضغوط التضخم ‌الناجمة عن الحرب ‌مع إيران في نهاية ⁠المطاف، وإن الصدمة الحالية حجبت الأدلة على ‌أن التضخم الأساسي لا يزال في اتجاه الهبوط. (الخليج)