الصدي: نسعى لجعل تجربة حماية سد شبروح نموذجاً للأمن المائي والبيئي

ترأس والمياه اجتماع عمل موسعاً لمتابعة إجراءات سلامة سد شبروح وضمان جودة مياه الشرب لأهالي منطقة كسروان. ضم الاجتماع ، والمديرين العامين للموارد المائية ومياه وجبل ، بالإضافة إلى بلديات كسروان ورئيس بلدية فاريا.وشدد الوزير الصدي في مستهل اللقاء على أن الأولوية المطلقة هي لسلامة المنشأة والمياه وحماية الزوار، معلناً رفض أي نشاطات تعتمد على المحركات، مقابل دعم المبادرات البيئية التي لا تتعارض مع أمن السد.