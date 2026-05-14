تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"هدنة لا تعني التعافي".. "شحن" الخليج يواجه أشهراً من الفوضى بعد الحرب

Lebanon 24
14-05-2026 | 04:47
A-
A+
هدنة لا تعني التعافي.. شحن الخليج يواجه أشهراً من الفوضى بعد الحرب
هدنة لا تعني التعافي.. شحن الخليج يواجه أشهراً من الفوضى بعد الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر تقرير نشره موقع Arabian Gulf Business Insights من أن التوصل إلى اتفاق سلام قريب بين الولايات المتحدة وإيران لن يعني عودة سريعة لحركة الشحن البحري إلى طبيعتها، إذ يُرجّح أن تبقى سلاسل الإمداد البحرية مضطربة لأشهر بفعل تراكم الحاويات، وإعادة ترتيب الجداول الملاحية، وارتفاع كلفة التأمين على المخاطر الحربية.
Advertisement

وبحسب التقرير، لا تواجه شركات الشحن فقط أسابيع من الارتباك اللوجستي، بل أيضاً تحولاً أعمق قد يعيد تشكيل سوق التأمين البحري نفسه، بحيث يصبح أكثر تجزؤاً وأكثر ارتباطاً بالحسابات الجيوسياسية، لا بالمخاطر التجارية وحدها.

وأشار التقرير إلى أن استمرار التوتر، إلى جانب المخاوف من الألغام البحرية في مضيق هرمز، سيترك تأثيره على أسواق الشحن والتأمين حتى بعد أي وقف إطلاق نار رسمي. وقد ارتفعت أقساط التأمين بشكل حاد منذ بدء العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.

وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن الحرس الثوري الإيراني استولى، خلال الأسبوعين الماضيين، على سفينتين تابعتين لشركة MSC السويسرية، فيما تعرضت سفينة أخرى تشغلها مجموعة CMA CGM الفرنسية لأضرار في هجوم، ما زاد الضغوط على سوق التأمين البحري.

وأوضح التقرير أن ملاك السفن والمشغلين يدفعون في الظروف العادية مبالغ كبيرة لتأمين الهياكل والبضائع والمسؤوليات تجاه الأطراف الثالثة، لكن في أوقات الحرب ترتفع الكلفة أكثر بعدما تصنّف اللجنة المشتركة للمخاطر الحربية التابعة لسوق لويدز بعض المناطق على أنها عالية الخطورة، ما يفرض رسوماً إضافية على السفن العابرة. وفي حالات نادرة، قد ينسحب بعض المؤمّنين كلياً إذا اعتُبر الخطر مفرطاً، خصوصاً وفق جنسية المالك أو المشغل.

وبيّن التقرير أن التأثير لا يقع بالتساوي على الجميع، إذ تواجه الناقلات الأميركية، التي توصف داخل بعض دوائر التأمين بأنها “مغناطيس للصواريخ”، أقساطاً قد تصل إلى 10 في المئة من قيمة هيكل السفينة. وبالنسبة إلى ناقلات بعيدة المدى تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، تصبح الكلفة هائلة.

ورغم هذا الارتفاع، لا يزال كثير من الوسطاء مستعدين لتوفير التغطية، بحسب التقرير، مع الإبقاء على وثائق التأمين المبرمة قبل الحرب، لكن مع رسوم إضافية كبيرة تعكس تدهور الوضع في الخليج. إلا أن هذا الواقع يبدو متناقضاً مع موقف الإدارة الأميركية، التي تبدو مقتنعة بأن السوق الخاصة قد لا تكون قادرة أو راغبة في ضمان استمرار الملاحة التجارية عبر المضيق في الظروف الحالية.

ولهذا، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهاً إلى مؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأميركية (DFC) لتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية يغطي طيفاً واسعاً من المسؤوليات البحرية. لكن التقرير يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذا التدخل، محذراً من أنه قد يمنح شركات الشحن الأميركية أفضلية تنافسية على حساب منافسين أجانب قد يجدون أنفسهم خارج السوق بسبب الكلفة.

كما أشار التقرير إلى أن سوق التأمين يواجه معضلة إضافية تتمثل في صعوبة قياس خطر الألغام البحرية. فإيران تقول إنها نشرت ألغاماً في أجزاء واسعة من المضيق، ولم تترك إلا ممرات قريبة من سواحلها آمنة نسبياً، وهي ممرات قد لا تفضّل كثير من السفن، خصوصاً تلك المرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل، الإبحار فيها.

ويخلص التقرير إلى أن مجرد توفير تأمين ضد المخاطر الحربية لا يعني بالضرورة أن حركة المرور ستعود بحرية عبر هرمز، لأن كثيراً من ملاك السفن، حتى مع وجود التغطية، لن يخاطروا بتعرض سفنهم للمصادرة أو بطواقمهم للخطر. لذلك، لا يبدو أن العودة إلى الوضع الطبيعي في الخليج قريبة، بل قد تحتاج إلى أسابيع طويلة أو حتى أشهر.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي ل"فوكس نيوز": نفّذنا ضربات في إيران لكن ذلك لا يعني استئناف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: إمدادات وقود الطائرات ستستغرق أشهرا للتعافي من آثار الحرب على إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تمديد "هدنة لبنان".. تعليق من نائب بارز في "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لأكسيوس: عدم إرسال الوفد لا يعني استئناف الحرب ولم نفكر بالأمر بعد
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الفرنسية

الإيراني

أمين على

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:34 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:04 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:46 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:30 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-05-14
Lebanon24
06:34 | 2026-05-14
Lebanon24
05:04 | 2026-05-14
Lebanon24
04:52 | 2026-05-14
Lebanon24
04:29 | 2026-05-14
Lebanon24
04:17 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24