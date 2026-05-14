نقابة المحطات: كلفة التشغيل المرتفعة تهدد استدامة قطاع الوقود

عقد لنقابة أصحاب محطات المحروقات اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب البركس، خصص لتدارس الأزمة المعيشية والمهنية الناتجة عن القفزة الكبيرة في الكلفة التشغيلية.

وأشارت النقابة إلى أن القطاع بات يرزح تحت ضغوط اقتصادية حادة تغذيها التقلبات العالمية، لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع وإنتاج الطاقة الكهربائية على خلفية الحرب الدائرة في .



وانتقدت النقابة في بيانها نظام "العمولة الثابتة" الذي تفرضه ، معتبرة أنه لم يعد يتناسب مع حجم الأعباء المستجدة، كما طالبت بإعادة النظر في رسوم الضمان الاجتماعي المفروضة على العمال الأجانب، واصفة إياها بالعبء الذي "يستنزف" المداخيل دون تقديم أي خدمات فعلية لهؤلاء العمال.

واختتمت النقابة بدعوة وزارات الطاقة والعمل والأمن العام وإدارة الضمان إلى حوار عاجل لوضع خارطة طريق تنقذ المرفق الحيوي من الانهيار وتضمن استمرار الخدمة للمواطنين.