|
إقتصاد
نقابة المحطات: كلفة التشغيل المرتفعة تهدد استدامة قطاع الوقود
14-05-2026
|
04:52
عقد
المجلس التنفيذي
لنقابة أصحاب محطات المحروقات اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب
جورج
البركس، خصص لتدارس الأزمة المعيشية والمهنية الناتجة عن القفزة الكبيرة في الكلفة التشغيلية.
وأشارت النقابة إلى أن القطاع بات يرزح تحت ضغوط اقتصادية حادة تغذيها التقلبات العالمية، لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع وإنتاج الطاقة الكهربائية على خلفية الحرب الدائرة في
الخليج العربي
.
وانتقدت النقابة في بيانها نظام "العمولة الثابتة" الذي تفرضه
وزارة الطاقة
، معتبرة أنه لم يعد يتناسب مع حجم الأعباء المستجدة، كما طالبت بإعادة النظر في رسوم الضمان الاجتماعي المفروضة على العمال الأجانب، واصفة إياها بالعبء الذي "يستنزف" المداخيل دون تقديم أي خدمات فعلية لهؤلاء العمال.
واختتمت النقابة بدعوة وزارات الطاقة والعمل والأمن العام وإدارة الضمان إلى حوار عاجل لوضع خارطة طريق تنقذ المرفق الحيوي من الانهيار وتضمن استمرار الخدمة للمواطنين.
