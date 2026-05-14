ناقلة نفط تابعة لمجموعة "إنيوس" اليابانية تعبر مضيق هرمز بنجاح

عبرت ناقلة نفط تديرها مجموعة "إنيوس" اليابانية مضيق هرمز بأمان اليوم الخميس، في ثاني عملية عبور لسفينة مرتبطة باليابان منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي.

وجاءت هذه الخطوة بعد اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى قادتها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي مع الرئيس مسعود بزشكيان، لتأمين خروج الناقلة التي تحمل قرابة مليوني برميل من والإماراتي.



وأكدت تاكايتشي أن الجهود الحكومية مستمرة لفك حصار 39 سفينة أخرى مرتبطة باليابان لا تزال عالقة في ، مشددة على أن لم تتقاضَ أي رسوم مقابل هذا العبور.

وفي سياق متصل، بدأت المصافي اليابانية باستعادة معدلات استهلاكها الطبيعية بعد اللجوء للمخزونات الاستراتيجية وإمدادات بديلة من وبحر قزوين، وسط توقعات بإعادة فتح المضيق بشكل كامل بين شهري وأيلول المقبلين.

(رويترز)