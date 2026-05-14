جابر يبحث مع البنك الدولي والمانحين سبل استدامة الأنظمة الرقمية

شهد مكتب في اجتماعاً رفيع المستوى لمجلس الشراكة لمرفق التمويل (LFF)، ضم ياسين جابر، ورئيس مكتب البنك الدولي إنريكي أرماس، وممثلين عن ودول مانحة كفرنسا وألمانيا وكندا. ركز الاجتماع على تقييم المسار الإصلاحي للإدارة المالية العامة، وسبل ضمان استمرارية الأنظمة الرقمية في قطاعات الضرائب والجمارك والسجل العقاري.وتم خلال اللقاء استعراض حزمة من الإنجازات التقنية، أبرزها تحديث البنية التحتية الرقمية لوزارة المالية وتطوير نظام الجمارك (ASYCUDA). من جانبه، دعا الوزير جابر إلى الانتقال من منطق "إدارة الأزمات" إلى "الإصلاح المؤسسي المستدام"، مشدداً على ضرورة الربط الرقمي الشامل بين ومصرف لبنان لرفع كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الشفافية.