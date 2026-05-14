تعاون مرتقب بين غرفة التجارة وجامعة الجنان في مشاريع تنموية بالشمال



Advertisement

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التاريخي بين الغرفة والجامعة، حيث جرى استعراض المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الإنمائية التي تقودها الغرفة. استقبل والصناعة والزراعة في والشمال، ، رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان الدكتور سالم فتحي يكن، يرافقه الدكتور الشغري، وبحضور المديرة العامة للغرفة ليندا سلطان ومدير مختبرات الجودة الدكتور خالد .تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التاريخي بين الغرفة والجامعة، حيث جرى استعراض المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الإنمائية التي تقودها الغرفة.

وأكد الدكتور يكن دعم الجامعة الكامل لهذه الرؤية الاستراتيجية التي تهدف لخدمة طرابلس ولبنان، مشدداً على أن جامعة الجنان شريك أساسي في مسيرة التنمية التي يتبناها ، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات المجتمعين الأكاديمي والاقتصادي.