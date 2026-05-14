ارتفاع تكاليف الطاقة يدفع التضخم للصعود في الولايات المتحدة

زاد عدد الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استقرار سوق العمل، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب مع يدفع التضخم للارتفاع.وقالت الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 12 ألفاً إلى 211 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من أيار.وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم تسجيل 205 آلاف طلب الأسبوع الماضي.وعطلت الحرب الأميركية على إيران حركة الملاحة في ، مما أدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات والألومنيوم.