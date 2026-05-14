"توفير ماكس": مفهوم جديد للتسوّق الذكي والأسعار المنخفضة في لبنان

في وقت يزداد فيه حرص اللبنانيين على كيفية إنفاق أموالهم، تطلق شركة توفير مفهومًا جديدًا في قطاع المتاجر يواكب هذا التحوّل ويقدّم حلًا عمليًا لاحتياجات المستهلك اليومية. ويأتي توفير ليطرح مقاربة مختلفة للتسوّق تقوم على مبدأ بسيط وواضح: "اشترِ أكثر وادفع أقل"، من خلال مفهوم شرائي جديد يرتكز على التسوّق الذكي وتحقيق توفير أكبر على المدى .هذا النموذج الجديد يجمع بين سهولة التسوّق في السوبرماركت والأسعار التنافسية المعروفة في تجارة الجملة، ما يتيح للزبائن الاستفادة من الشراء بكميات أكبر بطريقة مريحة ومجدية. ويعكس إطلاق توفير ماكس قراءة مباشرة للواقع الاستهلاكي في ، حيث بات المستهلك أكثر تخطيطًا وحذرًا، ويبحث عن أفضل قيمة ممكنة مقابل ما ينفقه. كما يساهم هذا النموذج في تعزيز حركة الاستهلاك بشكل أكثر كفاءة من خلال تشجيع الشراء الذكي بكميات أكبر.وعلى خلاف المتاجر التقليدية التي تعتمد على العروض المؤقتة، يقوم توفير ماكس على فكرة توفير دائم، حيث تبقى الأسعار التنافسية حاضرة طوال العام، وليس فقط خلال فترات التخفيضات. كما يعتمد المتجر نظام تسعير متدرّج (PV1، PV2، PV3)، حيث تنخفض كلفة الوحدة كلما زادت الكمية المشتراة، لتصبح الأسعار أوفر عند شراء قطعة واحدة، وأوفر أكثر عند شراء كمية أكبر، والأوفر عند شراء كرتونة كاملة، ما يتيح للمستهلكين، وليس فقط للتجّار، الاستفادة من أسعار الجملة. ويشمل هذا النظام مختلف الفئات الأساسية، من المواد الغذائية إلى المشروبات والمنتجات المنزلية. وهكذا، يصبح التوفير جزءًا من تجربة التسوق اليومية.ويتميّز توفير ماكس بكونه يقدّم أسعار الجملة من دون الحاجة إلى اشتراكات أو شروط خاصة، ما يجعله متاحًا لشريحة واسعة من المستهلكين، من العائلات التي تسعى إلى ضبط ميزانيتها، إلى أصحاب المتاجر والأعمال الصغيرة الباحثين عن تخفيض كلفة مشترياتهم.وفي هذا الإطار، قال رامي الرئيس التنفيذي لشركة توفير: "جاء إطلاق توفير ماكس نتيجة تغيّر واضح في سلوك المستهلك. اليوم، بات المتسوّق أكثر وعيًا في قراراته الشرائية، ويبحث باستمرار عن طرق لتوفير أكبر. من خلال هذا المفهوم، نقدّم خيارًا يساعدهم على الاستفادة من أسعار أفضل عند الشراء بكميات أكبر، من دون أي تنازل عن الجودة أو التنوع".وتنعكس هذه الفلسفة أيضًا في تصميم المتاجر، حيث تم اعتماد أسلوب بسيط وعملي يسهّل حركة الزبائن ويختصر الوقت، مع تشكيلة واسعة من المنتجات الأساسية، وأحجام أكبر، إلى جانب حضور قوي للعلامات الخاصة، بما يتيح تجربة تسوّق واضحة وسهلة.وأضاف بيطار: "نطمح إلى ترسيخ توفير ماكس كوجهة أساسية للتسوّق منخفض الكلفة في لبنان. ومع توسّعنا، سنواصل العمل على تحسين تجربة العملاء والوصول إلى عدد أكبر من المناطق.".ومنذ افتتاح أول فرع لتوفير ماكس في " مول" في أواخر عام 2025، سجّل إقبالًا ملحوظًا، مع ارتفاع في عدد الزبائن وتكرار زياراتهم، إضافة إلى زيادة حجم مشترياتهم، ما يعكس مدى ملاءمته للواقع الحالي. وفي إطار خطط التوسّع، تستعد شركة توفير لافتتاح الفرع الثاني لتوفير ماكس في مع نهاية الشهر الجاري، في خطوة جديدة تهدف إلى تقريب هذا المفهوم من شريحة أوسع من المستهلكين في مختلف المناطق .