الأسهم الأميركية تُسجّل مكاسب قوية بقيادة قطاع التكنولوجيا

سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات الخميس، بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا، في وقت تابع فيه المستثمرون بيانات اقتصادية وُصفت بالإيجابية، إلى جانب ترقب نتائج الاجتماع الذي جمع الرئيس الأميركي بنظيره الصيني في .

وحققت المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة مكاسب جماعية، فيما أغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» عند مستويات قياسية جديدة.

وبحسب بيانات أولية، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 57.39 نقطة، أي ما يعادل 0.77%، ليصل إلى 7501.64 نقطة، كما صعد مؤشر «ناسداك» المجمع بمقدار 232.88 نقطة أو 0.88% مسجلًا 26635.83 نقطة.

في المقابل، زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 374.79 نقطة، بنسبة 0.75%، ليغلق عند 50067.99 نقطة.