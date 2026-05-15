الذهب يتراجع.. وهذه آخر الاسعار

Advertisement

ويأتي هذا التراجع في وقت تترقب الأسواق نتائج القمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني .وبحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4613.19 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 6 أيار، مواصلاً خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.ومنذ بداية الأسبوع، فقد المعدن الأصفر 2.1% من قيمته.كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 1.4% إلى 4619 دولاراً، وفق بيانات " ".وفي النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 80.93 دولاراً للأونصة، وخسر البلاتين 1.7% إلى 2021.75 دولاراً، فيما هبط البلاديوم 0.9% إلى 1423.75 دولاراً للأونصة. (سكاي نيوز)