|
21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
لبنان
إقتصاد
الذهب يتراجع.. وهذه آخر الاسعار
Lebanon 24
15-05-2026
|
00:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
الذهب
في التعاملات المبكرة، الجمعة، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، متجهة نحو خسارة أسبوعية حادة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف التضخم، إلى جانب بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
ويأتي هذا التراجع في وقت تترقب الأسواق نتائج القمة بين الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
ونظيره الصيني
شي جين بينغ
.
وبحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4613.19 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 6 أيار، مواصلاً خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.
ومنذ بداية الأسبوع، فقد المعدن الأصفر 2.1% من قيمته.
كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 1.4% إلى 4619 دولاراً، وفق بيانات "
رويترز
".
وفي
المعادن
النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 80.93 دولاراً للأونصة، وخسر البلاتين 1.7% إلى 2021.75 دولاراً، فيما هبط البلاديوم 0.9% إلى 1423.75 دولاراً للأونصة. (سكاي نيوز)
