لقاء تنسيقي بين رئيس مؤسسة "إيدال" ورئيسة مجلس الخدمة المدنية

استقبل رئيس مجلس إدارة لتشجيع الاستثمارات في (إيدال)، الدكتور ماجد منيمنة، مع رئيسة ، نسرين مشموشي، سبل تعزيز التعاون المؤسسي وإعادة تكوين الهيكلية الإدارية لـ"إيدال"، بما يخدم دورها في استقطاب الرساميل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأعربت مشموشي عن استعداد المجلس الكامل لتقديم الدعم التنظيمي والقانوني للمؤسسة لمواكبة تحديات المرحلة المقبلة.وفي سياق متصل، زار الدكتور منيمنة سفير كولومبيا في لبنان، إدوين أوستوس ألفونسو، حيث جرى استعراض التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتناول البحث آليات تفعيل التواصل مع في كولومبيا، وتحفيز الشراكات بين القطاعين الخاصين اللبناني والكولومبي لفتح أسواق جديدة وتبادل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدماتية.