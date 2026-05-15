رئيس غرفة طرابلس يستقبل سفيرة بولندا لبحث التعاون الاقتصادي

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال، توفيق دبوسي، في مقر الغرفة، سفيرة لدى الدكتورة ألكساندرا بوكوفسكا-ماكابي، يرافقها وفد ضم البعثة كاتارزينا باشسين، ومدير مكتب لبنان في قسم وشمال إفريقيا آدم ستيب - ريكوفسكي، وذلك بحضور الدكتور كارلوس نفاع ومديرة عام الغرفة ليندا سلطان.وجاءت الزيارة في إطار الاطلاع على الدور الريادي الذي تؤديه "غرفة طرابلس الكبرى" عبر مشاريعها الاقتصادية والإنمائية الهادفة إلى دعم وجذب الاستثمارات.

وخلال اللقاء، أبدت السفيرة إعجابها بإنتاجية الغرفة ونشاطها التنموي، مؤكدةً تطلع بلادها لتعزيز الشراكة واستكشاف فرص التعاون المتبادل، وتحديداً في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، وصناعة المفروشات، بما يخدم المصالح المشتركة لمؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وفي الختام، جال الوفد الزائر على منشآت ومرافق الغرفة للتعرف عن قرب على مبادراتها التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار وبناء الشراكات الدولية.