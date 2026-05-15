تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

رئيس غرفة طرابلس يستقبل سفيرة بولندا لبحث التعاون الاقتصادي

Lebanon 24
15-05-2026 | 09:30
A-
A+
رئيس غرفة طرابلس يستقبل سفيرة بولندا لبحث التعاون الاقتصادي
رئيس غرفة طرابلس يستقبل سفيرة بولندا لبحث التعاون الاقتصادي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، في مقر الغرفة، سفيرة بولندا لدى لبنان الدكتورة ألكساندرا بوكوفسكا-ماكابي، يرافقها وفد دبلوماسي ضم نائب رئيس البعثة كاتارزينا باشسين، ومدير مكتب لبنان في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آدم ستيب - ريكوفسكي، وذلك بحضور الدكتور كارلوس نفاع ومديرة عام الغرفة ليندا سلطان.
Advertisement

وجاءت الزيارة في إطار الاطلاع على الدور الريادي الذي تؤديه "غرفة طرابلس الكبرى" عبر مشاريعها الاقتصادية والإنمائية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
 
وخلال اللقاء، أبدت السفيرة البولندية إعجابها بإنتاجية الغرفة ونشاطها التنموي، مؤكدةً تطلع بلادها لتعزيز الشراكة واستكشاف فرص التعاون المتبادل، وتحديداً في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، وصناعة المفروشات، بما يخدم المصالح المشتركة لمؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
 
وفي الختام، جال الوفد الزائر على منشآت ومرافق الغرفة للتعرف عن قرب على مبادراتها التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار وبناء الشراكات الدولية.
مواضيع ذات صلة
رئيس "ايدال" بحث مع سفيرة الأرجنتين في لبنان تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط بحث مع سفير اليابان في سبل الاستفادة من التسهيلات الجمركية وتعزيز التعاون الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في اجتماع دوري لغرفة التجارة في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين الشرع وزيلينسكي وبحث في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الاقتصاد الوطني

الشرق الأوسط

نائب رئيس

البولندية

مدير مكتب

دبلوماسي

بولندا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:52 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2026-05-15
Lebanon24
10:45 | 2026-05-15
Lebanon24
09:48 | 2026-05-15
Lebanon24
08:49 | 2026-05-15
Lebanon24
08:15 | 2026-05-15
Lebanon24
07:00 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24