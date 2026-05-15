إقتصاد
رئيس غرفة طرابلس يستقبل سفيرة بولندا لبحث التعاون الاقتصادي
Lebanon 24
15-05-2026
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
طرابلس
والشمال، توفيق دبوسي، في مقر الغرفة، سفيرة
بولندا
لدى
لبنان
الدكتورة ألكساندرا بوكوفسكا-ماكابي، يرافقها وفد
دبلوماسي
ضم
نائب رئيس
البعثة كاتارزينا باشسين، ومدير مكتب لبنان في قسم
الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا آدم ستيب - ريكوفسكي، وذلك بحضور الدكتور كارلوس نفاع ومديرة عام الغرفة ليندا سلطان.
وجاءت الزيارة في إطار الاطلاع على الدور الريادي الذي تؤديه "غرفة طرابلس الكبرى" عبر مشاريعها الاقتصادية والإنمائية الهادفة إلى دعم
الاقتصاد الوطني
وجذب الاستثمارات.
وخلال اللقاء، أبدت السفيرة
البولندية
إعجابها بإنتاجية الغرفة ونشاطها التنموي، مؤكدةً تطلع بلادها لتعزيز الشراكة واستكشاف فرص التعاون المتبادل، وتحديداً في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، وصناعة المفروشات، بما يخدم المصالح المشتركة لمؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وفي الختام، جال الوفد الزائر على منشآت ومرافق الغرفة للتعرف عن قرب على مبادراتها التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار وبناء الشراكات الدولية.
