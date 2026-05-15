حيدر بحث أوضاع العمالة الأجنبية والملفات النقابية مع وفود قطاعية ونيابية

استقبل وزير العمل، ، وفداً من نقابة أصحاب محطات المحروقات برئاسة السيد براكس؛ وجرى خلال اللقاء بحث واقع القطاع، بالإضافة إلى ملف تسوية أوضاع العمال الأجانب في محطات الوقود، وموضوع الاشتراكات المتوجبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.ثم التقى وزير العمل مسؤول العمال المركزي في حركة "أمل"، ، حيث جرى استعراض ومناقشة عدد من الأمور النقابية والعمالية.وفي سياق لقاءاته، استقبل الوزير حيدر وفداً من مصرف الإسكان برئاسة مدير المصرف، أنطوان حبيب، الذي أطلع وزير العمل على الوضع الحالي للمصرف، والكفالات التي ينظمها لأصحاب العمل والعمال الأجانب، إلى جانب قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.كما التقى رئيس مركز لتأهيل ضحايا التعذيب، محمد صفا، يعقبه لقاء مع النائب سيمون أبي ، حيث تم التداول في الأوضاع العامة بالبلاد.واختتم وزير العمل لقاءاته باستقبال المفتش العام الصحي، نضال