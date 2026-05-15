إنفيديا: واشنطن تسمح لـ10 شركات صينية بشراء شريحة الذكاء الاصطناعي H200

أفادت 3 مصادر مطلعة بأن سمحت لنحو 10 شركات صينية بشراء شريحة H200، ثاني أقوى شريحة من إنتاج شركة إنفيديا، وفق " ".وبحسب المصادر "لم يتم تسليم أي شحنة حتى الآن، مما يُبقي صفقة تكنولوجية ضخمة في حالة من الترقب، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ إلى تحقيق اختراق في هذا الأسبوع".ولاحقت شركة "إنفيديا" عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، اتهامات بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي استفاد منها الجيش الصيني عن طريق شركة "ديب سيك" التي حصلت على تلك النماذج.وقال رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالصين، في رسالة تم الكشف عنها، إن شركة "إنفيديا" الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية، ساعدت شركة "ديب سيك" صقل نماذج ذكاء اصطناعي استخدمها الجيش الصيني لاحقا.وهزت "ديب سيك" الأسواق، في أوائل العام الماضي، بمجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، التي نافست بعضاً من أفضل التطبيقات الأمريكية، لكن مع تطويرها بوسائل أقل تكلفة بكثير.وأثار ذلك مخاوف من أن الصين قد تلحق بركب الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الرغم من القيود الأمريكية على بيع رقائق الحوسبة المتطورة إلى الصين.وقال النائب جون مولينار، في رسالته الموجهة إلى هوارد لوتنيك، إن "الوثائق التي حصلت عليها اللجنة من إنفيديا أظهرت أن هذا الإنجاز جاء بعد مساعدة تقنية مكثفة من الشركة الأمريكية".