إقتصاد

إنفيديا: واشنطن تسمح لـ10 شركات صينية بشراء شريحة الذكاء الاصطناعي H200

Lebanon 24
15-05-2026 | 23:00
إنفيديا: واشنطن تسمح لـ10 شركات صينية بشراء شريحة الذكاء الاصطناعي H200
أفادت 3 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة سمحت لنحو 10 شركات صينية بشراء شريحة الذكاء الاصطناعي H200، ثاني أقوى شريحة من إنتاج شركة إنفيديا، وفق "رويترز".
وبحسب المصادر "لم يتم تسليم أي شحنة حتى الآن، مما يُبقي صفقة تكنولوجية ضخمة في حالة من الترقب، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ إلى تحقيق اختراق في الصين هذا الأسبوع".

ولاحقت شركة "إنفيديا" الأمريكية عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، اتهامات بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي استفاد منها الجيش الصيني عن طريق شركة "ديب سيك" التي حصلت على تلك النماذج.


وقال رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالصين، في رسالة تم الكشف عنها، إن شركة "إنفيديا" الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية، ساعدت شركة "ديب سيك" الصينية على صقل نماذج ذكاء اصطناعي استخدمها الجيش الصيني لاحقا.

وهزت "ديب سيك" الأسواق، في أوائل العام الماضي، بمجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، التي نافست بعضاً من أفضل التطبيقات الأمريكية، لكن مع تطويرها بوسائل أقل تكلفة بكثير.

وأثار ذلك مخاوف واشنطن من أن الصين قد تلحق بركب الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الرغم من القيود الأمريكية على بيع رقائق الحوسبة المتطورة إلى الصين. 

وقال النائب الجمهوري جون مولينار، في رسالته الموجهة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، إن "الوثائق التي حصلت عليها اللجنة من إنفيديا أظهرت أن هذا الإنجاز جاء بعد مساعدة تقنية مكثفة من الشركة الأمريكية".

 
"غوغل" تتعاون مع "مارفيل" لتطوير شرائح جديدة لتعزيز كفاءة الذكاء الاصطناعي
صفقة مليارية بين إنفيديا وأمازون لدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي
ترامب: متقدمون على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وسأخبر الرئيس الصيني بذلك حينما ألتقيه
وسط الحرب.. شركة صينية توقف شراء النفط الإيراني
