تفاوت ملحوظ في معدلات البطالة بين الذكور والإناث في مصر

أعلن للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن نتائج بحث للربع الأول لعام 2026، حيث بلغ معدل البطالة 6.0% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.وذكر الجهاز في تقرير اليوم الجمعة، أن تقدير حجم قوة العمل سجل 35.412 مليون فرد، مقابل 34.829 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 1.7%.وحسب التقرير، بلغت قوة العمل في الحضر 15.238 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 20.174 مليون فرد.أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 27.588 مليون فرد للذكور، مقابل 7.824 مليون فرد للإناث.وأشار التقرير، إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 610 آلاف مشتغل خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق، وانخفاض عدد المتعطلين بمقدار 26 ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 583 ألف فرد.وسجل عدد المتعطلين 2.126 مليون متعطل (1.006 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث)، مقابل 2.152 مليون متعطل في الربع السابق بانخفاض قدره 26 ألف متعطل بنسبة 1.2%، وزيادة قدرها 15 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.7%.وبلغ معدل البطالة بين الذكور 3.6% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي، مقابل 3.8% في الربع السابق و3.6% في الربع المماثل من العام السابق.وبلغ معدل البطالة بين الإناث 14.3% من إجمالي الإناث في قوة العمل في كل من الربع الحالي والربع السابق، مقابل 16.4% في الربع المماثل من العام السابق.وبلغ معدل البطالة في الحضر 8.4% من إجمالي قوة العمل في الحضر، مقابل 9.7% في الربع السابق و9.8% في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ معدل البطالة في الريف 4.2% مقابل 3.4% في الربع السابق و3.6% في الربع المماثل من العام السابق.وبلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 79.6% من إجمالي المتعطلين في الربع الحالي، مقابل 82.1% في الربع السابق، فيما توزعت النسب بواقع 20.4% لمن هم أقل من المتوسط وما دونه، و38.1% لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و41.5% لحملة المؤهلات الجامعية وما فوقها.وبلغ عدد المشتغلين 33.287 مليون فرد مقابل 32.677 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة 1.9%، حيث بلغ عدد المشتغلين في الحضر 13.955 مليون مشتغل، مقابل 19.332 مليون مشتغل في الريف.وسجل عدد المشتغلين بأجر نقدي 22.976 مليون مشتغل (18.784 مليون ذكور، 4.192 مليون إناث) بنسبة 69.0% من إجمالي المشتغلين، مقابل 67.7% في الربع السابق و69.7% في الربع المماثل من العام السابق.كما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1.684 مليون مشتغل (1.594 مليون ذكور، 90 ألف إناث) بنسبة 5.1% من إجمالي المشتغلين، مقابل 6.2% في الربع السابق و4.3% في الربع المماثل من العام السابق.وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 6.226 مليون مشتغل (5.338 مليون ذكور، 888 ألف إناث) بنسبة 18.7% من إجمالي المشتغلين، مقابل 18.1% في الربع السابق و22.0% في الربع المماثل من العام السابق.كما بلغ عدد المشتغلين المساهمين في مشروعات داخل الأسرة بدون أجر 2.401 مليون مشتغل (866 ألف ذكور، 1.535 مليون إناث) بنسبة 7.2% من إجمالي المشتغلين، مقابل 8.0% في الربع السابق و4.0% في الربع المماثل من العام السابق. (العربية)