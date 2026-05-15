كندا تخطط لمضاعفة شبكة الكهرباء بحلول عام 2050

كشف رئيس الوزراء الكندي مارك عن استراتيجية للكهرباء النظيفة، قال إنها ستساعد في مضاعفة شبكة الكهرباء في بحلول عام 2050 وخفض تكاليف الطاقة لغالبية الأسر الكندية.وقال كارني إن كندا تواجه تحديات كبرى، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضتها ، وارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن الحرب مع ، بالإضافة إلى آثار تغير المناخ، مضيفاً "عندما يتغير العالم بشكل جذري يجب أن نستجيب بأساليب جديدة".وتتضمن الاستراتيجية الجديدة لوائح تسمح للغاز الطبيعي بلعب دور أكبر في بناء الشبكة، ومن المتوقع أن تكلف عمليات الإنشاء أكثر من تريليون (730 مليار دولار)، وفق وكالة أسوشيتد برس.وقال كارني في مؤتمر صحافي في إن الخطة تتضمن شراكات جديدة مع الشعوب الأصلية واستعداداً لاستخدام مجموعة واسعة من الطاقة، بما في ذلك الطاقة المائية والنووية والرياح والشمس وبعض واحتجاز الكربون والطاقة الحرارية الأرضية.وأضاف "إن الحجم ضخم والجدول قصير ومهمة الحصول على المزيج الصحيح من الطاقة معقدة، ولا يمكننا ببساطة الاعتماد على القيود والمحظورات، بل يجب علينا القيام بالأشياء بشكل مختلف". (العربية)