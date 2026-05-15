كندا تخطط لمضاعفة شبكة الكهرباء بحلول عام 2050

15-05-2026 | 15:01
كندا تخطط لمضاعفة شبكة الكهرباء بحلول عام 2050
كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن استراتيجية للكهرباء النظيفة، قال إنها ستساعد في مضاعفة شبكة الكهرباء في كندا بحلول عام 2050 وخفض تكاليف الطاقة لغالبية الأسر الكندية.
وقال كارني إن كندا تواجه تحديات كبرى، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران، بالإضافة إلى آثار تغير المناخ، مضيفاً "عندما يتغير العالم بشكل جذري يجب أن نستجيب بأساليب جديدة".

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة لوائح تسمح للغاز الطبيعي بلعب دور أكبر في بناء الشبكة، ومن المتوقع أن تكلف عمليات الإنشاء أكثر من تريليون دولار كندي (730 مليار دولار)، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقال كارني في مؤتمر صحافي في أوتاوا إن الخطة تتضمن شراكات جديدة مع الشعوب الأصلية واستعداداً لاستخدام مجموعة واسعة من الطاقة، بما في ذلك الطاقة المائية والنووية والرياح والشمس وبعض الغاز واحتجاز الكربون والطاقة الحرارية الأرضية.

وأضاف "إن الحجم ضخم والجدول الزمني قصير ومهمة الحصول على المزيج الصحيح من الطاقة معقدة، ولا يمكننا ببساطة الاعتماد على القيود والمحظورات، بل يجب علينا القيام بالأشياء بشكل مختلف". (العربية)
