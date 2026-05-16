"سبيس إكس" تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب

وتلعب شركة "سبيس إكس" دورا رئيسياً في برنامج الفضاء الأميركي من خلال إطلاق الصواريخ وتدير أيضا شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك". تخطط شركة " " المملوكة لإيلون لإطلاق اكتتاب عام أولي قياسي في 12 حزيران، بهدف جمع ما يصل إلى 80 مليار دولار أو أكثر من المستثمرين، حسبما ذكرت .إذا اكتملت عملية الإدراج، فسيتم تصنيفها كأكبر ظهور لأول مرة في سوق الأوراق المالية على الإطلاق.وتلعب شركة "سبيس إكس" دورا رئيسياً في برنامج الفضاء الأميركي من خلال إطلاق الصواريخ وتدير أيضا شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك".

كما قام ماسك بدمج شركة "إكس أيه آي" ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس" في "سبيس إكس". وبعد الاندماج، تردد أن المجموعة المدمجة تقدر بنحو 1.25 تريليون دولار.



نقلت يوم الجمعة عن مصادر مطلعة أن غالبية المساهمين في "سبيس إكس" وافقوا على تجزئة الأسهم بنسبة 5 إلى واحد وفقا لتوصية مجلس إدارة الشركة.



وأضاف التقرير أن المساهمين في الشركة التي تستعد لطرح عام أولي تم إخطارهم عبر البريد الإلكتروني بأن القيمة السوقية العادلة الحالية للسهم الواحد تم تعديلها من 526.59 دولار إلى نحو 105.32 دولار بعد التجزئة.