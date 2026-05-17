إقتصاد
مخزونات النفط العالمية قد تهبط إلى مستويات قياسية مع استمرار إغلاق هرمز
Lebanon 24
17-05-2026
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت تقارير وتحليلات حديثة أن تواجه أسواق
النفط
العالمية ضغوطاً غير مسبوقة على جانب الإمدادات، في حال استمرار إغلاق
مضيق هرمز
، مع تراجع سريع في المخزونات العالمية التي تمثل حالياً
خط الدفاع
الأول ضد اضطرابات
الشرق الأوسط
.
ورغم أن المخزونات التجارية والاستراتيجية، إلى جانب الشحنات الموجودة في الناقلات، ساهمت في امتصاص الصدمة خلال الأشهر الماضية، فإن وتيرة السحب من هذه الاحتياطيات تتسارع بشكل لافت، ما يثير مخاوف من اقترابها من مستويات حرجة خلال فترة قصيرة، وفقًا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية.
وفي هذا السياق، حذرت
الوكالة الدولية للطاقة
من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، مشيرة إلى أن "تقلص هوامش الأمان بشكل سريع قد ينذر بموجات صعود جديدة في أسعار النفط"، خاصة مع اقتراب موسم الطلب المرتفع في فصل الصيف.
