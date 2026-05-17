للسيطرة على الواردات.. اجراءات جديدة في العراق

أعلنت عن اعتماد 6 إجراءات لمنع تسرب السلع غير المطابقة، فيما أشارت إلى أن تطبيق نظام "الأسيكودا" ساهم في منع دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى .وقال المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، اليوم الأحد، إن " للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، يواصل عمله المتمثل بعمليات الفحص المسبق للبضائع والسلع المستوردة".وأوضح أن "الجهاز يتعاقد مع شركات فحص عالمية لفحص الواردات في بلد المنشأ قبل شحنها إلى العراق"، مشيراً إلى "وجود فحوصات متابعة في المنافذ الحدودية للتأكد من عدم تعرض البضائع للتلاعب أو الغش أثناء رحلة الشحن، وتطبيق نظام التتبع الإلكتروني المعروف ب (الأسيكودا) يسهم أيضاً في منع دخول السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات"، وفقاً لوكالة الأنباء "واع".