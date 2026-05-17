إقتصاد
الفيدرالي الأميركي سيخفض الفائدة خلال 2026.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
17-05-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال استراتيجي
الأسواق المالية
في شركة "First Financial Markets"، جاد حريري، إن ارتفاع عوائد
سندات الخزانة
الأميركية جاء بسبب طلب المستثمرين لعوائد مرتفعة على الأصول المالية الأكثر أماناً.
وأضاف حريري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن حالة عدم اليقين في
الأسواق العالمية
تدفع المستثمر لطلب عوائد أعلى، ما يؤثر بشكل سلبي على أسواق
المعادن
وخاصة
الذهب
والفضة، حيث تراجعت أسعار الفضة بنسبة 10% يوم الجمعة فقط.
وأوضح أن ارتفاع السندات الأميركية أجل 10 سنوات أعلى مستوى 5% سيؤثر بشكل سلبي على أسهم التكنولوجيا وشركات
الذكاء الاصطناعي
.
وأشار إلى أن الأسبوع الحالي قد يشهد حركة تصحيحية وتراجعاً لعوائد سندات الخزانة الأميركية من هذه المستويات المرتفعة.
وقال حريري إنه من المستبعد خفض سعر الفائدة الأميركية خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم مع ارتفاع أسعار
النفط
واستمرار إغلاق
مضيق هرمز
.
وأضاف أن
بنك الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي قد يخفض الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام الحالي، وذلك بسبب التأثير السلبي لمعدلات الفائدة المرتفعة على الاقتصاد الأميركي وارتفاع تكلفة الديون.
واشنطن تسعى لتأمين هرمز.. تقرير يكشف التفاصيل
واشنطن تسعى لتأمين هرمز.. تقرير يكشف التفاصيل
كيف تنفذ أميركا حصارها للموانئ الإيرانية؟ تقرير يكشف التفاصيل
كيف تنفذ أميركا حصارها للموانئ الإيرانية؟ تقرير يكشف التفاصيل
تفاصيل جديدة عن تفكيك تنظيم مرتبط بالحرس الثوري في البحرين.. تقرير يكشف التفاصيل
تفاصيل جديدة عن تفكيك تنظيم مرتبط بالحرس الثوري في البحرين.. تقرير يكشف التفاصيل
صور لمقاتلات أميركية تحطمت داخل إيران تباع بسعر خيالي.. تقرير يكشف تفاصيل
صور لمقاتلات أميركية تحطمت داخل إيران تباع بسعر خيالي.. تقرير يكشف تفاصيل
