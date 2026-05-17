الفيدرالي الأميركي سيخفض الفائدة خلال 2026.. تقرير يكشف التفاصيل

Advertisement

قال استراتيجي في شركة "First Financial Markets"، جاد حريري، إن ارتفاع عوائد الأميركية جاء بسبب طلب المستثمرين لعوائد مرتفعة على الأصول المالية الأكثر أماناً.وأضاف حريري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن حالة عدم اليقين في تدفع المستثمر لطلب عوائد أعلى، ما يؤثر بشكل سلبي على أسواق وخاصة والفضة، حيث تراجعت أسعار الفضة بنسبة 10% يوم الجمعة فقط.وأوضح أن ارتفاع السندات الأميركية أجل 10 سنوات أعلى مستوى 5% سيؤثر بشكل سلبي على أسهم التكنولوجيا وشركات .