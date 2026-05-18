حكومة بنغلاديش تعتمد خطة إنفاق ضخمة بتمويل محلي وقروض أجنبية

وافقت على برنامج تنمية سنوي بقيمة 3 مليارات تاكا "24.5 مليار دولار" للعام المالي 2026-2027، حسبما قالت في بيان اليوم الاثنين.وذكرت وكالة للأنباء أن الحكومة ستمول 1.9 تريليون تاكا، في حين ستجمع 1.1 تريليون تاكا من خلال قروض أجنبية ومنح.وجاء في بيان الوزارة أنه من بين 15 قطاعاً في البرنامج الجديد، تم إعطاء الأولوية للحكومة المحلية والنقل البري والطرق السريعة والخدمات الصحية والتعليم.وسيتم تخصيص 170 مليار تاكا من أجل مساعدات التنمية الاجتماعية التي ستساعد "في حماية الفقراء والمهمشين".