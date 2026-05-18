ارتفاع الصادرات اليومية للنفط العراقي إلى أكثر من 329 ألف برميل

أعلنت شركة تسويق الحكومية "سومو" اليوم الاثنين، أن إجمالي الصادرات النفطية لشهر نيسان الماضي، تجاوزت 9.884 مليون برميل من النفط الخام من البصرة وكردستان وكركوك.وأوضحت شركة تسويق النفط العراقية، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الكميات حققت إيرادات مالية تجاوزت 1.087 مليار دولار وبمعدل تصدير يومي تجاوز 329 ألفاً و471 برميل يومياً.وقالت إن إجمالي كميات النفط المصدرة من نفط خام البصرة خلال الشهر الماضي تجاوزت 4 ملايين و587 ألف برميل فيما بلغت كميات نفط خام من كردستان المصدرة عبر ميناء جيهان 339 ألفا و64 برميلا ومن نفط خام كركوك عبر ميناء جيهان أيضا 4 ملايين و957 ألف برميل يومياً.وكان وزير النفط باسم محمد خضير، قد قال يوم السبت الماضي إن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل بزيادة الطاقات الإنتاجية، وإنهاء ملف المحروق، وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط.وأشار خضير إلى أن الظروف الحالية صعبة نتيجة الحرب في المنطقة وما تسببت به من إغلاق للمنفذ الجنوبي للتصدير، مبيناً أن صدر خلال أبريل الماضي عبر مضيق هرمز 10 ملايين برميل فقط بسبب الحرب.وذكر خضير أن "العراق كان يصدر عبر مضيق هرمز 93 مليون برميل شهرياً، وخلال أبريل الماضي صدرنا فقط 10 مليون برميل بسبب الحرب".