تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ارتفاع الصادرات اليومية للنفط العراقي إلى أكثر من 329 ألف برميل

Lebanon 24
18-05-2026 | 13:41
A-
A+

ارتفاع الصادرات اليومية للنفط العراقي إلى أكثر من 329 ألف برميل
ارتفاع الصادرات اليومية للنفط العراقي إلى أكثر من 329 ألف برميل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" اليوم الاثنين، أن إجمالي الصادرات النفطية لشهر نيسان الماضي، تجاوزت 9.884 مليون برميل من النفط الخام من البصرة وكردستان وكركوك.
Advertisement

وأوضحت شركة تسويق النفط العراقية، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الكميات حققت إيرادات مالية تجاوزت 1.087 مليار دولار وبمعدل تصدير يومي تجاوز 329 ألفاً و471 برميل يومياً.

وقالت إن إجمالي كميات النفط المصدرة من نفط خام البصرة خلال الشهر الماضي تجاوزت 4 ملايين و587 ألف برميل فيما بلغت كميات نفط خام من كردستان المصدرة عبر ميناء جيهان التركي 339 ألفا و64 برميلا ومن نفط خام كركوك عبر ميناء جيهان أيضا 4 ملايين و957 ألف برميل يومياً.

وكان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، قد قال يوم السبت الماضي إن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل بزيادة الطاقات الإنتاجية، وإنهاء ملف الغاز المحروق، وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط.

وأشار خضير إلى أن الظروف الحالية صعبة نتيجة الحرب في المنطقة وما تسببت به من إغلاق للمنفذ الجنوبي للتصدير، مبيناً أن العراق صدر خلال أبريل الماضي عبر مضيق هرمز 10 ملايين برميل فقط بسبب الحرب.

وذكر خضير أن "العراق كان يصدر عبر مضيق هرمز 93 مليون برميل شهرياً، وخلال أبريل الماضي صدرنا فقط 10 مليون برميل بسبب الحرب".
مواضيع ذات صلة
رويترز: ارتفاع صادرات النفط من ميناء ينبع السعودي إلى 4 ملايين برميل يوميا مقارنة بنحو مليون برميل يوميا قبل الحرب
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% لتصل إلى أكثر من 114 دولارا للبرميل
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"تانكر تراكرز": سفينة هندية تحمل مليونيّ برميل من النفط العراقي هُوجِمَت في هرمز
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط العراقي: صدرنا 10 ملايين برميل نفط عبر مضيق هرمز في نيسان
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 01:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24

برميل يوميا

العراقي

العراق

التركي

عراقية

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-05-18
Lebanon24
13:04 | 2026-05-18
Lebanon24
11:48 | 2026-05-18
Lebanon24
10:09 | 2026-05-18
Lebanon24
08:58 | 2026-05-18
Lebanon24
07:48 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24