السعودية وصندوق النقد يعقدان الحوار الاستراتيجي الثاني لتنمية القدرات

عقد ووزارة المالية الحوار الاستراتيجي الثاني بشأن شراكتهما في مجال تنمية القدرات، واتفقا على حزمة دعم لبرامج الصندوق في وشمال وأفريقيا جنوب الصحراء وعلى المستوى العالمي.وتبلغ قيمة الشراكة بين السعودية والصندوق 279 مليون دولار على مدى 10 سنوات، بعدما انطلقت في عام 2024، ما يجعل ثالث أكبر شريك للصندوق في مجال تنمية القدرات.وتركز الشراكة على دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة على مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، بما في ذلك تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.وأكد الصندوق أن مكتبه الإقليمي في ساهم في توسيع برامج تنمية القدرات للدول الأعضاء، من خلال تنفيذ 31 نشاطاً استهدفت أكثر من 800 مشارك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها خلال السنة المالية 2026، بما يعزز دور السعودية في دعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي.