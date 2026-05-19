إقتصاد

البساط افتتح محطة للطاقة الشمسية في معرض رشيد كرامي بطرابلس

19-05-2026 | 09:07
البساط افتتح محطة للطاقة الشمسية في معرض رشيد كرامي بطرابلس
افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط محطة الطاقة الشمسية "Green Pulse" في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس، والممولة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وبحضور رئيس مجلس إدارة المعرض الدكتور هاني الشعراني ورئيس الغرفة توفيق دبوسي.
وأوضح الدكتور هاني الشعراني أن هذا المشروع هو واحد من 104 مشاريع نفذها مجلس الإدارة خلال 8 أشهر، مؤكداً أن المعرض يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للبنان عبر اقتصاد المؤتمرات، وشاكراً دعم الوزير والغرفة واليونسكو والجهات الثقافية.

كما أكد توفيق دبوسي التفاهم مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاقتصاد على تفعيل دور طرابلس الاقتصادي بشرق المتوسط، مستعرضاً التعيينات الأخيرة في مرافق المدينة (المعرق، المرفأ، المنطقة الخاصة) والخطط المخصصة لمطار القليعات ومنشآت النفط.
 
وأشار إلى أن المحطة أوروبية المنشأ وبتصنيع لبناني، مجدداً الإصرار على الإنتاج رغم التوترات الأمنية والاعتداءات المستمرة التي يواجهها الجنوب.

بدوره شدد الوزير عامر البساط على أن الطاقة المتجددة باتت ضرورة اقتصادية ملحة في ظل أزمة الكهرباء وتكلفتها، مشيداً بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشيراً إلى أن المعرض استقطب مؤخراً 120 ألف زائر.
 
وأعلن البساط التزام الوزارة بدعم المستثمرين في الشمال، وتسهيل الإجراءات، وتقديم حوافز لمشاريع الطاقة البديلة، وتطوير البنى اللوجستية المحيطة بمرفأ طرابلس.
