البساط افتتح محطة للطاقة الشمسية في معرض رشيد كرامي بطرابلس

وأوضح الدكتور هاني الشعراني أن هذا المشروع هو واحد من 104 مشاريع نفذها خلال 8 أشهر، مؤكداً أن المعرض يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للبنان عبر اقتصاد المؤتمرات، وشاكراً دعم الوزير والغرفة واليونسكو والجهات الثقافية.



وأشار إلى أن المحطة أوروبية المنشأ وبتصنيع لبناني، مجدداً الإصرار على الإنتاج رغم التوترات الأمنية والاعتداءات المستمرة التي يواجهها الجنوب.



بدوره شدد الوزير عامر البساط على أن باتت ضرورة اقتصادية ملحة في ظل أزمة الكهرباء وتكلفتها، مشيداً بنموذج ومشيراً إلى أن المعرض استقطب مؤخراً 120 ألف زائر.

وأعلن البساط الوزارة بدعم المستثمرين في ، وتسهيل الإجراءات، وتقديم حوافز لمشاريع الطاقة البديلة، وتطوير البنى اللوجستية المحيطة بمرفأ طرابلس.