21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
إقتصاد
بطرس: قطاع الدواجن يستوعب صدمة خروج مليوني طير من الإنتاج بسبب الحرب
Lebanon 24
19-05-2026
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس
النقابة اللبنانية
للدواجن
وليم بطرس
أن قطاع الدواجن يعمل بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن قدرته الإنتاجية مكنته من استيعاب صدمة خروج نحو مليوني طير من دورة الإنتاج نتيجة الحرب.
وأوضح
بطرس
في بيان رسمي أن القطاع يؤمن كامل احتياجات السوق
اللبنانية
من الدجاج ومشتقاته، لافتاً إلى أن تراجع النشاط السياحي وانخفاض أعداد الوافدين والمغتربين ساهما أيضاً في خفض الاستهلاك ووفرة الكميات في الأسواق، مما جعل أسعار الدجاج تحافظ على انخفاضها ودون مستوياتها الطبيعية.
وأعلن بطرس أن المنتجين والعاملين في القطاع اتخذوا الاحتياطات اللازمة لتأمين مخزون من الأعلاف يكفي المزارع لأكثر من شهرين، بالتوازي مع استمرار عمليات الاستيراد للحفاظ على استقرار الكميات المتوافرة.
وكشف البيان أن القطاع تكبد خسائر نتيجة الحرب تمثلت في نفوق نحو نصف مليون طير، وتضرر ثلاث مزارع للدواجن ومعمل لإنتاج الأعلاف، مؤكداً أن النقابة تنتظر انتهاء الأعمال العسكرية لإجراء مسح شامل ومعرفة حقيقة الخسائر، معلناً الوقوف إلى جانب مزارعي الجنوب للتعويض عليهم عن أضرار الحرب السابقة والحرب الحالية.
رئيس نقابة الدواجن: إنتاجنا يتخطى الـ 110 ملايين طير رغم خروج مزارع الجنوب
صدمة جماهيرية بعد خروج الهلال المبكر من البطولة الآسيوية
صدمة وترويع أم حرب استنزاف؟ كيف تهدد الحرب الأميركية– الإسرائيلية - الإيرانية الاقتصاد العالمي
"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!
تابع
رسامني يعلن عن خطوة مهمة بشأن مطار القليعات...إليكم التفاصيل!
رسامني يعلن عن خطوة مهمة بشأن مطار القليعات...إليكم التفاصيل!
بوتين في بكين.. 40 اتفاقية تعزز الشراكة مع الصين (فيديو)
بوتين في بكين.. 40 اتفاقية تعزز الشراكة مع الصين (فيديو)
بين المرونة الأميركية والحذر الإيراني… هل اقتربت لحظة التهدئة؟
بين المرونة الأميركية والحذر الإيراني… هل اقتربت لحظة التهدئة؟
جابر ثمن الهبة الأوروبية وطالب بإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار الدائم
جابر ثمن الهبة الأوروبية وطالب بإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار الدائم
مؤسسة "روساتوم" الروسيّة استحوزت على ميناء كالينينغراد التجاري البحريّ
مؤسسة "روساتوم" الروسيّة استحوزت على ميناء كالينينغراد التجاري البحريّ
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
