بطرس: قطاع الدواجن يستوعب صدمة خروج مليوني طير من الإنتاج بسبب الحرب

أكد رئيس للدواجن أن قطاع الدواجن يعمل بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن قدرته الإنتاجية مكنته من استيعاب صدمة خروج نحو مليوني طير من دورة الإنتاج نتيجة الحرب.

وأوضح في بيان رسمي أن القطاع يؤمن كامل احتياجات السوق من الدجاج ومشتقاته، لافتاً إلى أن تراجع النشاط السياحي وانخفاض أعداد الوافدين والمغتربين ساهما أيضاً في خفض الاستهلاك ووفرة الكميات في الأسواق، مما جعل أسعار الدجاج تحافظ على انخفاضها ودون مستوياتها الطبيعية.



وأعلن بطرس أن المنتجين والعاملين في القطاع اتخذوا الاحتياطات اللازمة لتأمين مخزون من الأعلاف يكفي المزارع لأكثر من شهرين، بالتوازي مع استمرار عمليات الاستيراد للحفاظ على استقرار الكميات المتوافرة.

وكشف البيان أن القطاع تكبد خسائر نتيجة الحرب تمثلت في نفوق نحو نصف مليون طير، وتضرر ثلاث مزارع للدواجن ومعمل لإنتاج الأعلاف، مؤكداً أن النقابة تنتظر انتهاء الأعمال العسكرية لإجراء مسح شامل ومعرفة حقيقة الخسائر، معلناً الوقوف إلى جانب مزارعي الجنوب للتعويض عليهم عن أضرار الحرب السابقة والحرب الحالية.