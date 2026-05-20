الزراعة: فرقنا الرقابية تواصل جولاتِها في الأسواق لمكافحة المبيدات المهربة وغير الشرعية

أصدرت تعميماً ألزمت فيه المزارعين والتجّار باستخدام الأدوية والمبيدات الزراعية المسجّلة رسمياً لدى دائرة الصيدلة النباتية، محذرة من تداول أو شراء أي منتجات خارج اللوائح المعتمدة.

وشددت الوزارة على أهمية التحقق من مصادر هذه المواد لضمان سلامة الإنتاج الزراعي اللبناني، حماية الصحة العامة، والحفاظ على التنوع البيئي.



ودعا التعميم إلى التقيد الصارم بالتعليمات الملصقة على العبوات، خاصة ما يتعلق بالجرعات المحددة وفترات الأمان وآليات التخزين السليمة.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة استمرار جولات فرقها الفنية والرقابية في الأسواق والمحلات الزراعية لمكافحة تداول المواد المهرّبة وغير الشرعية، وذلك ضمن خطتها لرفع جودة الإنتاج وتعزيز معايير السلامة الغذائية.