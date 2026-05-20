إقتصاد
جابر بحث مع السفير الكويتي تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل الترانزيت
Lebanon 24
20-05-2026
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
ستقبل
وزير المالية
ياسين جابر، في مكتبه بالوزارة، سفير دولة
الكويت
لدى
لبنان
محمد سلطان الشرجي، حيث استعرضا العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تعزيزها. واطلع الوزير جابر خلال اللقاء على التحسينات الجمركية الحديثة لإدارة
الجمارك
المتعلقة بحركة نقل البضائع عبر الموانئ البحرية والمعابر البرية، لا سيما في مركز "المصنع"، لتسهيل التبادل التجاري وحركة الترانزيت عبر لبنان إلى دول
الخليج
العربي، كما تخلل الاجتماع استعراض الأوضاع الراهنة في ظل المستجدات المحلية والإقليمية.
وفي لقاء آخر، التقى الوزير جابر المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة
الشرق الأوسط
جان كريستوف كاريه في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه.
ونوّه جابر بالجهود التي بذلها كاريه خلال فترة توليه مسؤولياته لدعم وتطوير المشاريع الحيوية التي يساهم
البنك الدولي
في تمويلها في لبنان، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.
البساط بحث مع سفير اليابان في سبل الاستفادة من التسهيلات الجمركية وتعزيز التعاون الاقتصادي
البساط بحث مع سفير اليابان في سبل الاستفادة من التسهيلات الجمركية وتعزيز التعاون الاقتصادي
رئيس "ايدال"بحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سفير باكستان
رئيس "ايدال"بحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سفير باكستان
جابر بحث مع رئيس "إيدال" دور الاستثمار في تعزيز التعافي الاقتصادي
جابر بحث مع رئيس "إيدال" دور الاستثمار في تعزيز التعافي الاقتصادي
رسامني بحث مع السفير الأميركي سبل تعزيز التعاون في النقل والبنى التحتية
رسامني بحث مع السفير الأميركي سبل تعزيز التعاون في النقل والبنى التحتية
الشرق الأوسط
البنك الدولي
وزير المالية
الكويتي
الجمارك
الثنائي
الخليج
الكويت
"حرب مالية" بين إيران وأميركا.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيلها
"حرب مالية" بين إيران وأميركا.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيلها
وفد نيابي وحكومي تفقد المرفأ.. بحث في ملف الإهراءات وتشغيل أجهزة الـ"Scanner"
وفد نيابي وحكومي تفقد المرفأ.. بحث في ملف الإهراءات وتشغيل أجهزة الـ"Scanner"
"أنقذوا البلاد قبل فوات الأوان".. نداء لشقير وهذا ما كشفه عن أرقام الانهيار القادم
"أنقذوا البلاد قبل فوات الأوان".. نداء لشقير وهذا ما كشفه عن أرقام الانهيار القادم
البساط يتفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ويبحث فرص الاستثمار
البساط يتفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ويبحث فرص الاستثمار
الزراعة: فرقنا الرقابية تواصل جولاتِها في الأسواق لمكافحة المبيدات المهربة وغير الشرعية
الزراعة: فرقنا الرقابية تواصل جولاتِها في الأسواق لمكافحة المبيدات المهربة وغير الشرعية
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
بارقة أمل للمتقاعدين والقطاع العام
بارقة أمل للمتقاعدين والقطاع العام
حبس انفاس عالمياً.. وايران تواجه 5 سيناريوهات تحدد مستقبلها
حبس انفاس عالمياً.. وايران تواجه 5 سيناريوهات تحدد مستقبلها
الأمطار عادت.. منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى هذا الموعد
الأمطار عادت.. منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى هذا الموعد
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
