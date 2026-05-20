جابر بحث مع السفير الكويتي تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل الترانزيت

Advertisement

ستقبل ياسين جابر، في مكتبه بالوزارة، سفير دولة لدى محمد سلطان الشرجي، حيث استعرضا العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تعزيزها. واطلع الوزير جابر خلال اللقاء على التحسينات الجمركية الحديثة لإدارة المتعلقة بحركة نقل البضائع عبر الموانئ البحرية والمعابر البرية، لا سيما في مركز "المصنع"، لتسهيل التبادل التجاري وحركة الترانزيت عبر لبنان إلى دول العربي، كما تخلل الاجتماع استعراض الأوضاع الراهنة في ظل المستجدات المحلية والإقليمية.وفي لقاء آخر، التقى الوزير جابر المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة جان كريستوف كاريه في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه.