اتفاق سامسونغ ينعش بورصة كوريا.. والأسهم تقفز بدفع الذكاء الاصطناعي

21-05-2026 | 04:03
اتفاق سامسونغ ينعش بورصة كوريا.. والأسهم تقفز بدفع الذكاء الاصطناعي
انتعشت الأسهم في كوريا الجنوبية، الخميس، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي جنّب شركة "سامسونغ للإلكترونيات" إضراباً كان يهدد بتعطيل إمدادات رقائق الذاكرة عالمياً.

وأعلنت "سامسونغ" ونقابتها، مساء الأربعاء، تسوية أولية للنزاع المستمر منذ أشهر بشأن الأجور، ما حال دون تنفيذ إضراب كان مقرراً لمدة 18 يوماً، بمشاركة نحو 48 ألف موظف.

وتزامن ذلك مع دفعة إضافية لأسهم الذكاء الاصطناعي، بعد إعلان شركة "إنفيديا" الأميركية تحقيق أرباح قياسية بلغت 58.3 مليار دولار في الربع الأخير.

وارتفع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بأكثر من 8%، مواصلاً مكاسبه الكبيرة التي تجاوزت 80% منذ بداية العام.

وصعد سهم "سامسونغ للإلكترونيات"، أكبر شركة في كوريا الجنوبية من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 7.5%، فيما قفز سهم منافستها "SK Hynix" بأكثر من 11%.

وامتدت المكاسب إلى أسهم غير تقنية، إذ ارتفعت أسهم "هيونداي موتور" و"كيا" بنحو 13%.

وتعد "سامسونغ للإلكترونيات" أكبر مصنع لرقائق الذاكرة في العالم، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. واستحوذت الشركة، العام الماضي، على أكثر من ثلث سوق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، وأكثر من ربع سوق ذاكرة الفلاش "NAND"، وفق شركة "TrendForce".

وسجل قسم الرقائق في المجموعة قفزة كبيرة في أرباحه التشغيلية خلال الربع الأول، لتصل إلى نحو 54 تريليون وون، أي ما يعادل 35 مليار دولار.

وكان عمال "سامسونغ" المنضوون في النقابة يطالبون منذ أشهر بحصة من إيرادات الشركة المتنامية. وبموجب اتفاق الأجور المقترح، الذي يحتاج إلى موافقة أعضاء النقابة، سيحصل العمال على 10.5% من أرباح التشغيل للشركة.

 

