لحماية الملكية الفكرية.. الاقتصاد وغرفة طرابلس توقّعان اتفاقية تعاون

Advertisement

أبرمت وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال اتفاقية تعاون ثنائي، وقعها الوزير البساط ورئيس الغرفة ، بحضور نائبي الرئيس إبراهيم فوز ونخيل يمين، وذلك بهدف تبسيط وتطوير إجراءات تسجيل وحماية حقوق وتقديم خدمات سريعة ومتخصصة.وشدد الوزير البساط عقب التوقيع على عمق التعاون التاريخي مع غرفة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لحماية الملكية الفكرية والاستثمار في الخبرات والمعارف التنافسية التي يزخر بها ومنطقة الشمال تحديداً، بما يرفد بآثار إيجابية مستدامة.