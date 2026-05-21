"كابلات لبنان" تطلق "أكاديمية الكهربائي" لتدريب الشباب مجاناً في 5 مناطق

وقّعت شركة "كابلات "، ممثلة بالمدير العام الدكتور العمار، مذكرة تفاهم مع المعهد للتعاون والتنمية، وجمعية "semeurs d'avenir"، والمركز الوطني للتدريب المهني، لإطلاق " الكهربائي"، بحضور حشد من الممثلين عن وزارات العمل والصناعة، والتعليم المهني، والهيئات العمالية والصناعية والقطاع الخاص.وتأتي امتداداً لالتزام الشركة بتطوير التعليم التقني بعد نجاح "أكاديمية الطاقة الشمسية" المعتمدة من المركز اللبناني لحفظ الطاقة. وتركز الأكاديمية الجديدة على مسارين تدريبيين مجانيين لربط التعليم بمتطلبات سوق العمل:الكهرباء السكنية: برنامج من 190 ساعة تدريبية، يمتد لنحو شهرين ونصف الشهر.الكهرباء الصناعية: برنامج من 155 ساعة تدريبية، يمتد لنحو شهر ونصف الشهر.وتستهدف المرحلة الأولى تدريب نحو 200 مشارك في مناطق: ، ونهر إبراهيم، وصيدا، وشتورة، وطرابلس. وبموجب الاتفاقية، تؤمن "كابلات لبنان" التمويل والمعدات والخبرات الفنية، فيما تتولى الجهات الثلاث الشريكة إدارة التدريب والتنسيق الميداني والمحلي، بما يرسخ الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية.