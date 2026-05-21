تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

رغم التوترات في المنطقة... "أوبك+" تقترب من رفع إنتاج النفط

Lebanon 24
21-05-2026 | 12:41
A-
A+
رغم التوترات في المنطقة... أوبك+ تقترب من رفع إنتاج النفط
رغم التوترات في المنطقة... أوبك+ تقترب من رفع إنتاج النفط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتجه سبع دول رئيسية منتجة للنفط ضمن تحالف «أوبك+» إلى الاتفاق على زيادة محدودة في إنتاج يوليو المقبل، خلال اجتماعها المرتقب في 7 حزيران، رغم استمرار اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في إيران، وفق ما أفادت به أربعة مصادر مطلعة لرويترز.

ورجّحت المصادر أن يبلغ حجم الزيادة نحو 188 ألف برميل يومياً، مع التأكيد على أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

وكان تحالف «أوبك+» قد أبقى مستويات الإنتاج مستقرة خلال الربع الأول من عام 2026، قبل أن يبدأ برفع المستهدفات الشهرية منذ أبريل، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

وشهدت الزيادات الشهرية تباطؤاً منذ مايو، عقب انسحاب الإمارات من «أوبك» وتحالف «أوبك+» الذي يضم أعضاء المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا. ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تُضعف نفوذ التحالف في السوق النفطية، لكنها قد تُسهم في تعزيز تماسكه الداخلي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من «أوبك» أو من السعودية وروسيا بشأن ما أوردته المصادر.

وبحسب بيانات «أوبك»، تراجع إنتاج التحالف إلى 33.19 مليون برميل يومياً في نيسان، مقارنة بـ42.77 مليون برميل يومياً في فبراير، فيما انخفض إنتاج دول الخليج بنحو 9.9 مليون برميل يومياً.

وتُعد السعودية والعراق والكويت، إضافة إلى الإمارات سابقاً، من أبرز الدول التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة داخل التحالف، لكنها كانت أيضاً من بين أكثر الدول المصدّرة تأثراً بتداعيات الحرب.

ومن المقرر أن تشارك في الاجتماع الدول السبع التالية: السعودية، العراق، الكويت، الجزائر، كازاخستان، روسيا، وسلطنة عمان.

كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماعين الآخرين المقررين للتحالف في اليوم نفسه لن يشهدا أي تعديلات على السياسات الحالية، مع استمرار العمل باتفاق خفض الإنتاج البالغ مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2026، رغم تقليص حصة الإمارات بمقدار 160 ألف برميل يومياً بعد انسحابها من التحالف.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ عن مصادر: أوبك + تعتزم رفع إنتاج النفط بمعدل 206 آلاف برميل يوميا
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف "أوبك+" سيوافق على زيادة جديدة لإنتاج النفط
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبك + تقرّ زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": تحالف "أوبك+" سيرفع أهداف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من حزيران
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الإمارات

السعودية

العراق

الخليج

السعود

رويترز

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:26 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-21
Lebanon24
16:12 | 2026-05-21
Lebanon24
16:00 | 2026-05-21
Lebanon24
14:57 | 2026-05-21
Lebanon24
13:59 | 2026-05-21
Lebanon24
13:46 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24