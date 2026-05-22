الذهب يتراجع وسط صعود الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة

انخفض سعر بشكل طفيف اليوم الجمعة متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، متأثراً بقوة الدولار وارتفاع أسعار اللذين عززا التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل (البنك المركزي الأميركي).وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4522.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:22 بتوقيت غرينتش. وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.3% خلال الأسبوع حتى الآن.ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران 0.4% إلى 4524.40 دولار، وفقاً لوكالة " ".