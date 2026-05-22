Najib Mikati
إقتصاد

وسط شكوك في إحراز تقدم في المحادثات بين أميركا وإيران.. ارتفاع في اسعار النفط

Lebanon 24
22-05-2026 | 03:52
وسط شكوك في إحراز تقدم في المحادثات بين أميركا وإيران.. ارتفاع في اسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إذ ظل الطرفان على خلاف حول مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، لكن السوق لا تزال في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية.
وقال مصدر إيراني كبير لـ"رويترز" إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن جرى تضييق الهوة بين الجانبين، في حين قال وزير الخارجية الأميركي "ماركو روبيو" إن هناك "بعض الإشارات الإيجابية" في المحادثات، لكن فرض أي رسوم على عبور المضيق سيكون غير مقبول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.38 دولار، أو 2.3%، لتصل إلى 104.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.73 دولار، أو 1.8%، لتصل إلى 98.08 دولار.
إعلام باكستاني عن مصادر: المحادثات بين أميركا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا
استقرار أسهم وول ستريت وسط شكوك حول وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
رئيس المجلس الأوروبي: نأمل إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
وسط توقعات باستئناف المحادثات بين أميركا وإيران.. تباين في اسعار النفط
الولايات المتحدة

وزير الخارجية

ماركو روبيو

مضيق هرمز

خام برنت

رويترز

تكساس

