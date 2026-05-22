تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
وسط شكوك في إحراز تقدم في المحادثات بين أميركا وإيران.. ارتفاع في اسعار النفط
Lebanon 24
22-05-2026
|
03:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
اليوم الجمعة وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين
الولايات المتحدة
وإيران، إذ ظل الطرفان على خلاف حول مخزون
طهران
من اليورانيوم والسيطرة على
مضيق هرمز
، لكن السوق لا تزال في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية.
Advertisement
وقال مصدر إيراني كبير لـ"
رويترز
" إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن جرى تضييق الهوة بين الجانبين، في حين قال
وزير الخارجية
الأميركي "
ماركو روبيو
" إن هناك "بعض الإشارات الإيجابية" في المحادثات، لكن فرض أي رسوم على عبور المضيق سيكون غير مقبول.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.38 دولار، أو 2.3%، لتصل إلى 104.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 1.73 دولار، أو 1.8%، لتصل إلى 98.08 دولار.
مواضيع ذات صلة
إعلام باكستاني عن مصادر: المحادثات بين أميركا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا
Lebanon 24
إعلام باكستاني عن مصادر: المحادثات بين أميركا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا
22/05/2026 13:46:16
22/05/2026 13:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
استقرار أسهم وول ستريت وسط شكوك حول وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
Lebanon 24
استقرار أسهم وول ستريت وسط شكوك حول وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
22/05/2026 13:46:16
22/05/2026 13:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: نأمل إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: نأمل إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
22/05/2026 13:46:16
22/05/2026 13:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط توقعات باستئناف المحادثات بين أميركا وإيران.. تباين في اسعار النفط
Lebanon 24
وسط توقعات باستئناف المحادثات بين أميركا وإيران.. تباين في اسعار النفط
22/05/2026 13:46:16
22/05/2026 13:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
ماركو روبيو
مضيق هرمز
خام برنت
رويترز
تكساس
تابع
قد يعجبك أيضاً
"توفير ماكس" يفتتح فرعه الجديد في جبيل ويطلق نموذج التسعير الثلاثي للتسوّق منخفض الكلفة
Lebanon 24
"توفير ماكس" يفتتح فرعه الجديد في جبيل ويطلق نموذج التسعير الثلاثي للتسوّق منخفض الكلفة
06:24 | 2026-05-22
22/05/2026 06:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة: الهبة العراقية تحت إشراف الجمارك ولم يتم التصرّف بها
Lebanon 24
الطاقة: الهبة العراقية تحت إشراف الجمارك ولم يتم التصرّف بها
05:50 | 2026-05-22
22/05/2026 05:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر مدد مهلة تقديم التصريح السنوي لضريبة الدخل
Lebanon 24
جابر مدد مهلة تقديم التصريح السنوي لضريبة الدخل
05:47 | 2026-05-22
22/05/2026 05:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتراجع وسط صعود الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة
Lebanon 24
الذهب يتراجع وسط صعود الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة
03:50 | 2026-05-22
22/05/2026 03:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حكم قضائي ضد المعارضة.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي
Lebanon 24
بعد حكم قضائي ضد المعارضة.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي
03:50 | 2026-05-22
22/05/2026 03:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
10:00 | 2026-05-21
21/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
12:30 | 2026-05-21
21/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
13:14 | 2026-05-21
21/05/2026 01:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
16:00 | 2026-05-21
21/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:24 | 2026-05-22
"توفير ماكس" يفتتح فرعه الجديد في جبيل ويطلق نموذج التسعير الثلاثي للتسوّق منخفض الكلفة
05:50 | 2026-05-22
الطاقة: الهبة العراقية تحت إشراف الجمارك ولم يتم التصرّف بها
05:47 | 2026-05-22
جابر مدد مهلة تقديم التصريح السنوي لضريبة الدخل
03:50 | 2026-05-22
الذهب يتراجع وسط صعود الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة
03:50 | 2026-05-22
بعد حكم قضائي ضد المعارضة.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي
02:05 | 2026-05-22
ارتفاع اضافي في سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
22/05/2026 13:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 13:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 13:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24