وسط شكوك في إحراز تقدم في المحادثات بين أميركا وإيران.. ارتفاع في اسعار النفط

ارتفعت أسعار اليوم الجمعة وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين وإيران، إذ ظل الطرفان على خلاف حول مخزون من اليورانيوم والسيطرة على ، لكن السوق لا تزال في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية.وقال مصدر إيراني كبير لـ" " إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن جرى تضييق الهوة بين الجانبين، في حين قال الأميركي " " إن هناك "بعض الإشارات الإيجابية" في المحادثات، لكن فرض أي رسوم على عبور المضيق سيكون غير مقبول.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.38 دولار، أو 2.3%، لتصل إلى 104.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 1.73 دولار، أو 1.8%، لتصل إلى 98.08 دولار.