تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الطاقة: الهبة العراقية تحت إشراف الجمارك ولم يتم التصرّف بها

Lebanon 24
22-05-2026 | 05:50
A-
A+
الطاقة: الهبة العراقية تحت إشراف الجمارك ولم يتم التصرّف بها
الطاقة: الهبة العراقية تحت إشراف الجمارك ولم يتم التصرّف بها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ردت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، على مقال نشرته صحيفة "الأخبار" بتاريخ 22/5/2026 تحت عنوان "مجلس الوزراء شاهد زور: هبة المازوت العراقية نموذجاً"، واصفةً إياه بأنه مليء بالمغالطات والافتراءات والتزوير، وأوردت التوضيحات التالية:
Advertisement

أكدت الوزارة أن الهبة العراقية موضوعة في خزان خاص بالمنشآت تحت إشراف شركة رقابة ومختومة من الجمارك، ولم يتم التصرف بها في انتظار صدور مرسوم قبول الهبة عن مجلس الوزراء. وأوضحت أن هذه المادة هي "غاز المازوت" وليست "ديزل أويل"، وبالتالي لا تصلح للاستخدام في معامل مؤسسة كهرباء لبنان لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، بل يجب استهلاكها في المصانع والأفران، لافتةً إلى أن لونها أقرب إلى الأصفر وليس أحمر كما ادعت الصحيفة.

وفيما يخص المبيعات، أوضحت الوزارة أن ما باعته منشآت النفط في الزهراني ليومين خلال أسبوعين هو كميات من مادة "الديزل أويل الأخضر" تبلغ 6 ملايين ليتر، بهدف تسييل البضاعة إلى أموال تودع في مصرف لبنان لتمكين المنشآت من الاستمرار وشراء البواخر، مؤكدة أن كمية الهبة العراقية كاملة لا تتخطى 940 ألف ليتر ولن تكون معبراً لأي تلوث بيئي.

وأضافت الوزارة أن تخفيض السعر وإجراء حسم تم وفق ما يسمح به القانون كضرورة تنافسية لتسهيل تصريف الكمية الموجودة في السوق، مشيرة إلى أن جدول أسعار المحروقات يحدد الحد الأعلى للمبيعات ولا يمنع إجراء حسومات. كما شددت على أن هذه الكمية المحدودة ليست ملكاً للمنشآت، ويعود ريع بيعها للجهة التي يقررها مجلس الوزراء لخدمة النازحين.

وختمت الوزارة بيانها بالأسف لتعمد الصحيفة نشر أخبار مغلوطة دون التواصل معها للتأكد من صحة المعلومات وفق القواعد المهنية.
مواضيع ذات صلة
مصدر لرويترز: إيران وافقت على تخفيف تخصيب اليورانيوم العالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر ثمن الهبة الأوروبية وطالب بإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار الدائم
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري: المفاوضات تتم تحت إشراف كامل لكبار مسؤولينا وهي مشروطة بتأييد المرشد
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: دمرنا طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء أصفهان بواسطة منظومة دفاع جوي متطورة تحت إشراف شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة كهرباء لبنان

مجلس الوزراء

وزارة الطاقة

مصرف لبنان

النازحين

العراقية

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:35 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:24 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:52 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
08:35 | 2026-05-22
Lebanon24
08:02 | 2026-05-22
Lebanon24
06:24 | 2026-05-22
Lebanon24
05:47 | 2026-05-22
Lebanon24
03:52 | 2026-05-22
Lebanon24
03:50 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24