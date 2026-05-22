الطاقة: الهبة العراقية تحت إشراف الجمارك ولم يتم التصرّف بها

ردت والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، على مقال نشرته صحيفة "الأخبار" بتاريخ 22/5/2026 تحت عنوان " شاهد زور: هبة المازوت نموذجاً"، واصفةً إياه بأنه مليء بالمغالطات والافتراءات والتزوير، وأوردت التوضيحات التالية:أكدت الوزارة أن الهبة العراقية موضوعة في خزان خاص بالمنشآت تحت إشراف شركة رقابة ومختومة من الجمارك، ولم يتم التصرف بها في انتظار صدور مرسوم قبول الهبة عن مجلس الوزراء. وأوضحت أن هذه المادة هي "غاز المازوت" وليست "ديزل أويل"، وبالتالي لا تصلح للاستخدام في معامل لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، بل يجب استهلاكها في المصانع والأفران، لافتةً إلى أن لونها أقرب إلى الأصفر وليس أحمر كما ادعت الصحيفة.وفيما يخص المبيعات، أوضحت الوزارة أن ما باعته منشآت في الزهراني ليومين خلال أسبوعين هو كميات من مادة "الديزل أويل الأخضر" تبلغ 6 ملايين ليتر، بهدف تسييل البضاعة إلى أموال تودع في لتمكين المنشآت من الاستمرار وشراء البواخر، مؤكدة أن كمية الهبة العراقية كاملة لا تتخطى 940 ألف ليتر ولن تكون معبراً لأي تلوث بيئي.وأضافت الوزارة أن تخفيض السعر وإجراء حسم تم وفق ما يسمح به القانون كضرورة تنافسية لتسهيل تصريف الكمية الموجودة في السوق، مشيرة إلى أن جدول أسعار المحروقات يحدد الحد الأعلى للمبيعات ولا يمنع إجراء حسومات. كما شددت على أن هذه الكمية المحدودة ليست ملكاً للمنشآت، ويعود ريع بيعها للجهة التي يقررها مجلس الوزراء لخدمة .وختمت الوزارة بيانها بالأسف لتعمد الصحيفة نشر مغلوطة دون التواصل معها للتأكد من صحة المعلومات وفق القواعد المهنية.