خبيرة روسية: أسعار الشوكولاتة لن تنخفض رغم تراجع الكاكاو

أكدت نينا غافريلوفا الباحثة بمعهد إفريقيا لدى الروسية أن أسعار الشوكولاتة لن تنخفض عالميا مع تراجع سعر الكاكاو وارتفاع تكاليف الإنتاج والكهرباء.وقالت: "نظرا لارتفاع أسعار عمليات الإنتاج والكهرباء والخدمات اللوجستية والمصروفات الأخرى المرتبطة بها، لا ينبغي توقع انخفاض أسعار الشوكولاتة في العالم".وبحسب البيانات، انخفضت أسعار حبوب الكاكاو بنحو 1.9 مرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وأرجعت غافريلوفا هذا الانخفاض إلى تعافي إنتاجية المحاصيل وإعادة تكوين المخزونات في الأسواق.وتوقعت الخبيرة أنه في حال عدم حدوث أحداث استثنائية في الاقتصاد العالمي، فإن أسعار الكاكاو خلال عامي 2026-2027 ستبقى في نطاق يتراوح بين 3 و4 آلاف دولار للطن الواحد.واختتمت غافريلوفا تصريحاتها قائلة: "أسعار التجزئة للشوكولاتة والمنتجات المصنعة منها لا تستجيب بالسرعة نفسها التي يحدثها سوق السلع الأساسي في البورصات. ولا يزال الحديث عن انخفاض أسعار منتجات الشوكولاتة سابقا لأوانه".