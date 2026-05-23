تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
25
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
خبيرة روسية: أسعار الشوكولاتة لن تنخفض رغم تراجع الكاكاو
Lebanon 24
23-05-2026
|
08:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت نينا غافريلوفا الباحثة بمعهد إفريقيا لدى
أكاديمية العلوم
الروسية أن أسعار الشوكولاتة لن تنخفض عالميا مع تراجع سعر الكاكاو وارتفاع تكاليف
الخدمات اللوجستية
الإنتاج والكهرباء.
Advertisement
وقالت: "نظرا لارتفاع أسعار عمليات الإنتاج والكهرباء والخدمات اللوجستية والمصروفات الأخرى المرتبطة بها، لا ينبغي توقع انخفاض أسعار الشوكولاتة في العالم".
وبحسب البيانات، انخفضت أسعار حبوب الكاكاو بنحو 1.9 مرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وأرجعت غافريلوفا هذا الانخفاض إلى تعافي إنتاجية المحاصيل وإعادة تكوين المخزونات في الأسواق.
وتوقعت الخبيرة أنه في حال عدم حدوث أحداث استثنائية في الاقتصاد العالمي، فإن أسعار الكاكاو خلال عامي 2026-2027 ستبقى في نطاق يتراوح بين 3 و4 آلاف دولار للطن الواحد.
واختتمت غافريلوفا تصريحاتها قائلة: "أسعار التجزئة للشوكولاتة والمنتجات المصنعة منها لا تستجيب بالسرعة نفسها التي يحدثها سوق السلع الأساسي في البورصات. ولا يزال الحديث عن انخفاض أسعار منتجات الشوكولاتة سابقا لأوانه".
مواضيع ذات صلة
تراجع أسعار الذهب مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
Lebanon 24
تراجع أسعار الذهب مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
23/05/2026 20:13:23
23/05/2026 20:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤشرات الأميركية تسجل أرقاماً قياسية مع استمرار تراجع أسعار النفط
Lebanon 24
المؤشرات الأميركية تسجل أرقاماً قياسية مع استمرار تراجع أسعار النفط
23/05/2026 20:13:23
23/05/2026 20:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع أسعار الذهب مع استمرار المخاوف بشأن التضخم
Lebanon 24
تراجع أسعار الذهب مع استمرار المخاوف بشأن التضخم
23/05/2026 20:13:23
23/05/2026 20:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تراجع مخاوف التضخم.. ارتفاع في أسعار الذهب
Lebanon 24
مع تراجع مخاوف التضخم.. ارتفاع في أسعار الذهب
23/05/2026 20:13:23
23/05/2026 20:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخدمات اللوجستية
أكاديمية العلوم
الروس
ستيت
الرب
بيرة
كوين
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسامني: النقل العام ركيزة الاقتصاد والدولة الحديثة
Lebanon 24
رسامني: النقل العام ركيزة الاقتصاد والدولة الحديثة
09:31 | 2026-05-23
23/05/2026 09:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"شبكة سرية" تمول "الحرس الثوري".. القصة في منصة "عملات رقمية"
Lebanon 24
"شبكة سرية" تمول "الحرس الثوري".. القصة في منصة "عملات رقمية"
04:08 | 2026-05-23
23/05/2026 04:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليمن.. بلاغ أمني عن قارب اقترب من ناقلة
Lebanon 24
في اليمن.. بلاغ أمني عن قارب اقترب من ناقلة
02:57 | 2026-05-23
23/05/2026 02:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ترقب محادثات السلام بين أميركا وإيران.. انخفاض أسبوعي حاد لأسعار النفط
Lebanon 24
مع ترقب محادثات السلام بين أميركا وإيران.. انخفاض أسبوعي حاد لأسعار النفط
02:57 | 2026-05-23
23/05/2026 02:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
صرف جماعي وتخفيض رواتب.. أزمة في الشركات الخاصة؟
Lebanon 24
صرف جماعي وتخفيض رواتب.. أزمة في الشركات الخاصة؟
01:45 | 2026-05-23
23/05/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معي 200 دولار بالبنك".. كريستينا صوايا تفضح المستور وهذا ما قالته عن طليقها الإعلامي الشهير(فيديو)
Lebanon 24
"معي 200 دولار بالبنك".. كريستينا صوايا تفضح المستور وهذا ما قالته عن طليقها الإعلامي الشهير(فيديو)
00:38 | 2026-05-23
23/05/2026 12:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "شيعة لبنان".. هذا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "شيعة لبنان".. هذا ما قاله تقرير أميركي
15:48 | 2026-05-22
22/05/2026 03:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد صدور ورقة المليون ليرة
Lebanon 24
إليكم موعد صدور ورقة المليون ليرة
15:18 | 2026-05-22
22/05/2026 03:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سعي رسمي إلى انسحاب اسرائيلي تدريجي.. وتوقعات بالمزيد من العقوبات لاحقاً
Lebanon 24
سعي رسمي إلى انسحاب اسرائيلي تدريجي.. وتوقعات بالمزيد من العقوبات لاحقاً
22:07 | 2026-05-22
22/05/2026 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تؤيد أميركا استمرار "قصف لبنان"؟ تقريرٌ يجيب
Lebanon 24
لماذا تؤيد أميركا استمرار "قصف لبنان"؟ تقريرٌ يجيب
16:44 | 2026-05-22
22/05/2026 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:31 | 2026-05-23
رسامني: النقل العام ركيزة الاقتصاد والدولة الحديثة
04:08 | 2026-05-23
"شبكة سرية" تمول "الحرس الثوري".. القصة في منصة "عملات رقمية"
02:57 | 2026-05-23
في اليمن.. بلاغ أمني عن قارب اقترب من ناقلة
02:57 | 2026-05-23
مع ترقب محادثات السلام بين أميركا وإيران.. انخفاض أسبوعي حاد لأسعار النفط
01:45 | 2026-05-23
صرف جماعي وتخفيض رواتب.. أزمة في الشركات الخاصة؟
00:13 | 2026-05-23
مع نظرة مستقرة.. "موديز" تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند "Aa3"
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
23/05/2026 20:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
23/05/2026 20:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
23/05/2026 20:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24