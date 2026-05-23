تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

خبيرة روسية: أسعار الشوكولاتة لن تنخفض رغم تراجع الكاكاو

Lebanon 24
23-05-2026 | 08:11
A-
A+

خبيرة روسية: أسعار الشوكولاتة لن تنخفض رغم تراجع الكاكاو
خبيرة روسية: أسعار الشوكولاتة لن تنخفض رغم تراجع الكاكاو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت نينا غافريلوفا الباحثة بمعهد إفريقيا لدى أكاديمية العلوم الروسية أن أسعار الشوكولاتة لن تنخفض عالميا مع تراجع سعر الكاكاو وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية الإنتاج والكهرباء.
Advertisement

وقالت: "نظرا لارتفاع أسعار عمليات الإنتاج والكهرباء والخدمات اللوجستية والمصروفات الأخرى المرتبطة بها، لا ينبغي توقع انخفاض أسعار الشوكولاتة في العالم".

وبحسب البيانات، انخفضت أسعار حبوب الكاكاو بنحو 1.9 مرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وأرجعت غافريلوفا هذا الانخفاض إلى تعافي إنتاجية المحاصيل وإعادة تكوين المخزونات في الأسواق.

وتوقعت الخبيرة أنه في حال عدم حدوث أحداث استثنائية في الاقتصاد العالمي، فإن أسعار الكاكاو خلال عامي 2026-2027 ستبقى في نطاق يتراوح بين 3 و4 آلاف دولار للطن الواحد.

واختتمت غافريلوفا تصريحاتها قائلة: "أسعار التجزئة للشوكولاتة والمنتجات المصنعة منها لا تستجيب بالسرعة نفسها التي يحدثها سوق السلع الأساسي في البورصات. ولا يزال الحديث عن انخفاض أسعار منتجات الشوكولاتة سابقا لأوانه".
مواضيع ذات صلة
تراجع أسعار الذهب مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤشرات الأميركية تسجل أرقاماً قياسية مع استمرار تراجع أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع أسعار الذهب مع استمرار المخاوف بشأن التضخم
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تراجع مخاوف التضخم.. ارتفاع في أسعار الذهب
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 20:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الخدمات اللوجستية

أكاديمية العلوم

الروس

ستيت

الرب

بيرة

كوين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
09:31 | 2026-05-23
Lebanon24
04:08 | 2026-05-23
Lebanon24
02:57 | 2026-05-23
Lebanon24
02:57 | 2026-05-23
Lebanon24
01:45 | 2026-05-23
Lebanon24
00:13 | 2026-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24