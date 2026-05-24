منذ بداية 2026.. تسجيل 1846 شركة جديدة في سوريا

وصل عدد الشركات المسجلة لدى مديرية الشركات في في منذ مطلع العام الجاري 1846 شركة، ما يعكس تطور بيئة الأعمال والاستثمار بعد التحرير.مديرية الشركات وحماية الملكية، عبدالمجيد عبدو، إن عدد الشركات المسجلة كشركات محدودة المسؤولية بلغ 1349 شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات تضامنية إلى 432 شركة، و38 شركة توصية، و24 شركة مساهمة مغلقة خاصة، و3 شركات مساهمة مغلقة قابضة.وأضاف أن هذا التطور يعكس الجهود الحكومية المبذولة في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة ومستقرة بعد إعادة تأهيل وتطوير خدمات مديرية الشركات بشكل كامل، وتحديثها لتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمستثمرين ورجال الأعمال، وفقاً لوكالة الأنباء " ".