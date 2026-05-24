سوريا توقع عقوداً لمشروعات استثمارية جديدة في حلب

وقع فرع في حلب عقود استثمار عدد من المواقع ضمن مشروع المحلق لمدينة حلب.ويهدف المشروع إلى تطوير أحد أبرز المتنزهات المفتوحة في المدينة وتحويله إلى متنفس حضاري وسياحي يخدم الأهالي ويعزز النشاط الاقتصادي، ضمن رؤية تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المشهد العمراني وتعزيز البيئة الاستثمارية في المدينة.وقال هيئة الاستثمار السورية بحلب، ، إنه جرى التحضير للمشروع خلال الأشهر الماضية، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع أربعة مستثمرين، وأصبح اثنان منهم جاهزين للبدء بالتنفيذ ضمن المرحلة الأولى، وفقاً لوكالة الأنباء السورية " ".