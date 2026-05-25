أسعار النفط تهبط 5%.. اليكم السبب

انخفضت أسعار بأكثر من 5% مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين، مدفوعة بالتفاؤل بأن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام، على الرغم من استمرار الخلاف بينهما حول قضايا رئيسية.ومن أهم نقاط الخلاف بين الجانبين الحصار المفروض على الذي لا يزال يحد من إمدادات النفط من .وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.63 دولار، أو 5.44%، إلى 97.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ خام غرب الوسيط الأميركي 91.08 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 5.52 دولار أو 5.71%.وسجل كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ السابع من أيار في وقت سابق من الجلسة.