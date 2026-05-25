هواتف سامسونغ تتصدر سوق الشرق الأوسط



Advertisement

وقالت شركة أبحاث السوق "أومديا"، الاثنين، إن حصة سامسونغ السوقية في الشرق الأوسط بلغت 34 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026، حسبما ذكرت للأنباء. تصدرت شركة " إلكترونيكس" الجنوبية العملاقة للإلكترونيات سوق الهواتف الذكية في ، وذلك بعد أن تصدرت سوق الهواتف الذكية العالمية بحصة سوقية بلغت 22% خلال الربع الأول من عام 2026.وقالت شركة أبحاث السوق "أومديا"، الاثنين، إن حصة سامسونغ السوقية في الشرق الأوسط بلغت 34 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026، حسبما ذكرت للأنباء.

وشهدت سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط انخفاضا في الطلب بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، مما أدى إلى تراجع شحنات هواتف سامسونغ بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 11 مليون وحدة. إلا أنها حافظت على صدارتها في السوق بحصة سوقية بلغت 34 بالمئة.



يذكر أن سامسونغ منتج رئيسي للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والرقائق الإلكترونية. (سكاي نيوز عربية)