نيو من بنك عوده يعلن عن الفائزين في حفل توزيع جوائز neo prom challenge2026

أقام نيو، المصرف الديجيتال من بنك عوده حفل توزيع جوائز تحدي neo prom challenge 2026 في 22 آيار في المقر لبنك عوده، للكشف عن المدارس الفائزة والاحتفال بها.قبل شهرين، أطلق نيو تحدياً لطلاب مدارس ، دعاهم فيه إلى إنشاء ونشر مقاطع فيديو إبداعية عن نيو على إنستغرام وتيك توك. وكان الصدى أكبر مما توقعه أحد.استجابت 50 مدرسة للتحدي، وانضم أكثر من 2,000 طالب وطالبة، لينتجوا معاً ما يزيد على 100 فيديو نُشر عبر الإنترنت، مما جعل تحدي neo prom challenge 2026 واحداً من أكثر التفعيلات الرقمية الموجّهة للشباب انتشاراً ونجاحاً في لبنان.تنافست المدارس على فئتين من الجوائز: جائزة أكثر فيديو إبداعاً، التي حددها فريق من المحترفين والمؤثرين المتخصصين وفق أربعة معايير، وجائزة أكثر فيديو انتشاراً، التي حدَّدت بناءً على التفاعل الجماهيري على منصات التواصل الاجتماعي.وقد مُنحت جائزة أكثر فيديو إبداعاً لمدرستَين تميّزتا بأعلى مستويات الإبداع والأصالة في إنتاجهما المرئي:Collège Mont La SalleCollege Notre Dame de Jamhourفيما فازت بـجائزة أكثر فيديو انتشاراً ثلاث مدارس حقّقت أعلى معدلات التفاعل والانتشار على منصات التواصل الاجتماعي:SABIS ChoueifatÉcole Secondaire des Filles Charité — AchrafiehNotre Dame de Louaizéneo prom challenge 2026 ليس مجرد مسابقة. إنه رسالة يؤمن فيها نيو بقدرات الشباب اللبناني وبقدرتهم على صنع الثقافة من خلال إنتاج محتوى مؤثر.والتزاماً بدعم شباب لبنان، يقدم نيو حساباً مصرفياًطلابياً متكاملاًيحتوي على كل ما يحتاجه الطلاب لإدارة أموالهم طيلة فترة حياتهم الجامعيةمن خلال :صفر رسوم شهرية بدون اشتراكصفر رسوم تكاليف لصيانة الحسابمن دون أي حد الأدنىبطاقة متعددة العملاتخصومات وامتيازات حصرية