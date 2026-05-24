مع نظرة مستقبلية مستقرة.. فيتش تثبت تصنيف الإمارات دون تغيير



Advertisement

ويعكس هذا التثبيت، وفق بيان صادر حديثا عن الوكالة، استمرار قوة الأسس الاقتصادية والمالية للدولة، إلى جانب قدرة الاقتصاد على الحفاظ على مستويات مستقرة من المخاطر السيادية. ثبتت التصنيف السيادي لدولة عند مستوى "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويعكس هذا التثبيت، وفق بيان صادر حديثا عن الوكالة، استمرار قوة الأسس الاقتصادية والمالية للدولة، إلى جانب قدرة الاقتصاد على الحفاظ على مستويات مستقرة من المخاطر السيادية.

وأشارت فيتش إلى أن التصنيف يعكس متانة في الإمارات، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة، واحتياطيات قوية، وانخفاض الدين الحكومي الموحّد في ، وقوة الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.



كما يبرز التقرير قدرة امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، في ظل تنوع متزايد في مصادر الدخل، وخصوصاً في القطاعات غير النفطية.

كما يستفيد من صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة (AA/نظرة مستقرة)، والتي تبلغ نحو 164 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2025، وهي من بين الأعلى عالمياً بين الدول المصنّفة من قبل فيتش.