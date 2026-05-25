إندونيسيا ترفع الرسوم الجمركية على بعض منتجات الحديد الصينية

فرضت رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على شحنات بعض منتجات الحديد من شركة ووهان للحديد والصلب ، وذلك وفقًا لمرسوم وزاري نُشر يوم الاثنين.وذكر المرسوم أن رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة بلغت 17.5% لعدد من منتجات الحديد المسطحة المدرفلة.وتُعد الشركة جزءاً من مجموعة باوو للصلب الصينية، أكبر شركة مصنعة للصلب في العالم من حيث الإنتاج.وأفاد المرسوم أن لجنة مكافحة الإغراق الإندونيسية وجدت أدلة أولية كافية لفرض الرسوم الجمركية المؤقتة، ويسري هذا التعريف الجمركي لمدة ستة أشهر ابتداءً من 27 يونيو.لم ترد شركة ووهان للحديد والصلب على الفور على طلب " " للتعليق. (العربية)