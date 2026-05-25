تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
خسر ربع ثروته بلمح البصر.. ضربة حكومية قاسية تطيح بملياردير شهير
Lebanon 24
25-05-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى الملياردير الصيني "ليف لي"، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة الوساطة الإلكترونية "فوتو هولدنغز"، ضربة مالية قاسية بخسارته أكثر من ربع ثروته في
يوم واحد
، وذلك إثر حملة تنظيمية صارمة شنتها
بكين
لكبح تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتصفية تداولات الأسهم العابرة للحدود.
Advertisement
وهبطت ثروة "لي" بمقدار 1.7 مليار دولار لتستقر عند 4.7 مليارات دولار، عقب تهاوي أسهم شركته المدرجة في
الولايات المتحدة
بنسبة 28%.
وجاء هذا التراجع الحاد بعد إعلان
هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية
عن توجهها لمعاقبة منصات وساطة كبرى مثل "فوتو" و"تايغر بروكرز" لعملها في البر
الرئيسي
دون تراخيص، مع مقترح بفرض غرامات باهظة تبلغ مئات الملايين من الدولارات.
وتلزم الإجراءات الجديدة تصفية الحسابات القائمة "غير القانونية" خلال عامين، مما دفع المستثمرين لبيع أصولهم الخارجية والعودة للقنوات الرسمية الخاضعة للرقابة والضرائب، في وقت تشير فيه البيانات إلى خروج نحو تريليون دولار من "الأموال الساخنة" من
الصين
خلال العام الماضي.
مواضيع ذات صلة
وفاة غامضة لملياردير شهير بعد مشاجرة مع زوجته... ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
وفاة غامضة لملياردير شهير بعد مشاجرة مع زوجته... ماذا كشفت التحقيقات؟
26/05/2026 04:30:37
26/05/2026 04:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قاسية وقوية لحزب الله
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قاسية وقوية لحزب الله
26/05/2026 04:30:37
26/05/2026 04:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار إسرائيلي: ضربات قاسية بانتظار إيران في حال فشل المفاوضات
Lebanon 24
إنذار إسرائيلي: ضربات قاسية بانتظار إيران في حال فشل المفاوضات
26/05/2026 04:30:37
26/05/2026 04:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14الإسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي: نوجه ضربات قاسية للعدو كل يوم
Lebanon 24
القناة 14الإسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي: نوجه ضربات قاسية للعدو كل يوم
26/05/2026 04:30:37
26/05/2026 04:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية
هيئة تنظيم الأوراق المالية
الولايات المتحدة
يوم واحد
الصينية
الرئيسي
الملا
الترا
تابع
قد يعجبك أيضاً
من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين
Lebanon 24
من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين
16:41 | 2026-05-25
25/05/2026 04:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مفارقة القارة الغنية.. الجوع يهدد خُمس سكان أفريقيا والسودان النموذج الأبرز
Lebanon 24
مفارقة القارة الغنية.. الجوع يهدد خُمس سكان أفريقيا والسودان النموذج الأبرز
16:00 | 2026-05-25
25/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بنك إسرائيل يخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر
Lebanon 24
بنك إسرائيل يخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر
10:23 | 2026-05-25
25/05/2026 10:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السياحة في الإمارات تزدهر بقوة.. أرقام جديدة تكشف
Lebanon 24
السياحة في الإمارات تزدهر بقوة.. أرقام جديدة تكشف
07:28 | 2026-05-25
25/05/2026 07:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إندونيسيا ترفع الرسوم الجمركية على بعض منتجات الحديد الصينية
Lebanon 24
إندونيسيا ترفع الرسوم الجمركية على بعض منتجات الحديد الصينية
05:41 | 2026-05-25
25/05/2026 05:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
Lebanon 24
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
16:07 | 2026-05-25
25/05/2026 04:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
07:01 | 2026-05-25
25/05/2026 07:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:30 | 2026-05-25
25/05/2026 01:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
23:15 | 2026-05-24
24/05/2026 11:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
10:00 | 2026-05-25
25/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:41 | 2026-05-25
من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين
16:00 | 2026-05-25
مفارقة القارة الغنية.. الجوع يهدد خُمس سكان أفريقيا والسودان النموذج الأبرز
10:23 | 2026-05-25
بنك إسرائيل يخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر
07:28 | 2026-05-25
السياحة في الإمارات تزدهر بقوة.. أرقام جديدة تكشف
05:41 | 2026-05-25
إندونيسيا ترفع الرسوم الجمركية على بعض منتجات الحديد الصينية
03:33 | 2026-05-25
نيو من بنك عوده يعلن عن الفائزين في حفل توزيع جوائز neo prom challenge2026
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
26/05/2026 04:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
26/05/2026 04:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
26/05/2026 04:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24