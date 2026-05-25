خسر ربع ثروته بلمح البصر.. ضربة حكومية قاسية تطيح بملياردير شهير



Advertisement

وهبطت ثروة "لي" بمقدار 1.7 مليار دولار لتستقر عند 4.7 مليارات دولار، عقب تهاوي أسهم شركته المدرجة في بنسبة 28%. تلقى الملياردير الصيني "ليف لي"، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة الوساطة الإلكترونية "فوتو هولدنغز"، ضربة مالية قاسية بخسارته أكثر من ربع ثروته في ، وذلك إثر حملة تنظيمية صارمة شنتها لكبح تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتصفية تداولات الأسهم العابرة للحدود.وهبطت ثروة "لي" بمقدار 1.7 مليار دولار لتستقر عند 4.7 مليارات دولار، عقب تهاوي أسهم شركته المدرجة في بنسبة 28%.

وجاء هذا التراجع الحاد بعد إعلان عن توجهها لمعاقبة منصات وساطة كبرى مثل "فوتو" و"تايغر بروكرز" لعملها في البر دون تراخيص، مع مقترح بفرض غرامات باهظة تبلغ مئات الملايين من الدولارات.

وتلزم الإجراءات الجديدة تصفية الحسابات القائمة "غير القانونية" خلال عامين، مما دفع المستثمرين لبيع أصولهم الخارجية والعودة للقنوات الرسمية الخاضعة للرقابة والضرائب، في وقت تشير فيه البيانات إلى خروج نحو تريليون دولار من "الأموال الساخنة" من خلال العام الماضي.