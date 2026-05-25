Najib Mikati
خسر ربع ثروته بلمح البصر.. ضربة حكومية قاسية تطيح بملياردير شهير

25-05-2026 | 14:00
خسر ربع ثروته بلمح البصر.. ضربة حكومية قاسية تطيح بملياردير شهير
تلقى الملياردير الصيني "ليف لي"، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة الوساطة الإلكترونية "فوتو هولدنغز"، ضربة مالية قاسية بخسارته أكثر من ربع ثروته في يوم واحد، وذلك إثر حملة تنظيمية صارمة شنتها بكين لكبح تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتصفية تداولات الأسهم العابرة للحدود.
وهبطت ثروة "لي" بمقدار 1.7 مليار دولار لتستقر عند 4.7 مليارات دولار، عقب تهاوي أسهم شركته المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 28%.
 
وجاء هذا التراجع الحاد بعد إعلان هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية عن توجهها لمعاقبة منصات وساطة كبرى مثل "فوتو" و"تايغر بروكرز" لعملها في البر الرئيسي دون تراخيص، مع مقترح بفرض غرامات باهظة تبلغ مئات الملايين من الدولارات.
 
وتلزم الإجراءات الجديدة تصفية الحسابات القائمة "غير القانونية" خلال عامين، مما دفع المستثمرين لبيع أصولهم الخارجية والعودة للقنوات الرسمية الخاضعة للرقابة والضرائب، في وقت تشير فيه البيانات إلى خروج نحو تريليون دولار من "الأموال الساخنة" من الصين خلال العام الماضي.
