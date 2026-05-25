بسبب حرب طهران وواشنطن.. عجز الموازنات والدين العام يتصاعدان في أوروبا

وأوضح كوخر أن الاقتصادات الأوروبية تواجه صدمة تضخمية ثانية خلال فترة وجيزة، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى خفض توقعات نمو اقتصاد لعام 2026 إلى 1.1% ومنطقة اليورو إلى 0.9%، بالتزامن مع رفع تقديرات التضخم إلى 3.1% مدفوعة بأسعار والغاز. أعلن عضو مجلس محافظي ومحافظ البنك المركزي النمساوي، مارتن كوخر، أن البنك يتجه نحو تشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في حزيران، ما لم يُبرم اتفاق سلام مستدام ينهي الحرب الدائرة بين وإيران، وذلك في ظل تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.وأوضح كوخر أن الاقتصادات الأوروبية تواجه صدمة تضخمية ثانية خلال فترة وجيزة، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى خفض توقعات نمو اقتصاد لعام 2026 إلى 1.1% ومنطقة اليورو إلى 0.9%، بالتزامن مع رفع تقديرات التضخم إلى 3.1% مدفوعة بأسعار والغاز.

وحذرت المفوضية من أن القارة، باعتبارها مستورداً صافياً للطاقة، تعاني من ضعف ثقة المستهلكين وتراجع الاستثمارات، متوقعة اتساع عجز الموازنات العامة ليصل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو إلى 91.2% نتيجة تباطؤ النمو وزيادة الإنفاق الدفاعي ودعم الطاقة.